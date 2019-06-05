Правозащитники обвинили власти Азербайджана в срыве визита докладчика ПАСЕ

05 июня 2019, 17:14

Встреча азербайджанских чиновников с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы Торилд Сунной Эварсдоттир, которая готовит доклад по политзаключенным, отложена на три месяца. Воспользовавшись тем, что визит докладчика был запланирован на праздничные дни, власти сорвали июньское выступление Эварсдоттир в ПАСЕ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня 2018 года на должность докладчика ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане была назначена депутат из Исландии Торилд Сунна Эварсдоттир. С ее назначением произойдет прогресс в решении проблемы политзаключенных в республике, сочли опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" азербайджанские правозащитники. Эварсдоттир насчитала в Азербайджане 130 политзаключенных, но заявила, что прежде чем подготовит доклад, намерена посетить Азербайджан и выслушать позицию властей страны по каждому из этих случаев.



О переносе визита сообщила сама Эварсдоттир в своем микроблоге в Twitter 4 июня. "Разочарована тем, что мой визит в Азербайджан для обсуждения с властями и гражданским обществом проблемы политзаключенных отложен. Власти заявили, что даты стали неудобными из-за государственного праздника. С нетерпением ждем посещения в сентябре!" - написала она (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Докладчица ПАСЕ собиралась приехать в Азербайджан 4 июня и пробыть в стране два-три дня, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава азербайджанского Клуба прав человека Расул Джафаров. "Однако представители правительства заявили ей о невозможности визита в эти сроки, поскольку 5-6 июня в Азербайджане нерабочие дни по случаю праздника Рамазан, и официальных лиц, с которыми она планировала встретиться, не будет на рабочем месте. Ей было предложено перенести визит на конец августа-сентябрь", - сказал Джафаров.

Он считает доводы властей неубедительными. "Когда нужно, чиновники работают и в праздники, и в выходные. Очевидно, что в правительстве решили просто выиграть время, отложить обсуждения на потом. По крайней мере, на летнюю сессию ПАСЕ в конце июня докладчик не сможет предоставить обстоятельную информацию о политзаключенных. Такое впечатление, что после мартовского помилования, когда были освобождены полсотни политзаключенных, власти решили вообще взять тайм-аут. В последние месяцы была возможность освободить часть политзаключенных по УДО. Однако суды отклонили обращения", - отметил активист.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 марта помиловал 431 осужденного, причем 51 из них были включены в списки политзаключенных. После помилования осужденных в тюрьмах Азербайджана остаются 87 политзаключенных, говорится в исследовании союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". В апреле азербайджанские активисты в рамках запущенной в соцсетях кампании "Освободи всех!" направили петиции в прокуратуру и пенитенциарную службу с призывом содействовать досрочному выходу на свободу более 30 политзаключенных, отбывших большую часть наказания.

По подсчетам Джафарова, в тюрьмах остаются более 70 политзаключенных. Кроме того, многие из осужденных после столкновений с полицией в Гяндже в июле 2018 года по результатам рассмотрения их дел правозащитниками также могут быть признаны политзеками.

Задержание подозреваемого в покушении на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева в июле 2018 года спровоцировало массовые протесты, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. Сам Велиев вскоре был освобожден от занимаемой должности. По данным Центра защиты политзаключенных, перед судом предстали шесть групп арестованных численностью 51 человек. К 30 марта были осуждены две группы численностью 14 человек. 22 апреля члены семей арестованных активистов провели в Гяндже акцию с требованием их освобождения.

Джафаров обратил внимание на то, что власти не отказались от сотрудничества с докладчиком по политзаключенным, как это было с его предшественником Кристофом Штрассером.

Штрассер в 2013 году представил свой доклад о политзаключенных в Азербайджане, но Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила его 125 голосами против 74. Независимая следственная группа в 2017 году пришла к выводу, что доклад Штрассера был отвергнут из-за подкупа части депутатов.

Координатор союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) Эльшан Гасанов осудил официальный Баку за отказ в приеме докладчика. "Праздники – это отговорка. Если речь идет о вопросе, касающемся имиджа страны, никаких праздников для чиновников не должно быть. И зачем надо было сообщать о невозможности встреч в последний момент перед визитом? Ведь визит готовился заранее, и могли бы сразу сказать, что в эти дни будут праздники – приезжайте либо на несколько дней раньше, либо позже. Видите ли, чиновники, не могут пожертвовать двумя днями своего отдыха. А десятки невиновных людей в жаркое лето должны томиться в тюрьмах? Совет Европы должен жестче требовать освобождения политзаключенных", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

4 мая союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал жертвами политического преследования 11 верующих, осужденных по "гянджинскому делу". По подсчетам организации, число политзаключенных в стране достигло 98.

Суды над гянджинскими активистами продолжаются, и число политзеков будет расти, уверен Гасанов.

В связи с выходным днями корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии в парламенте и правительстве Азербайджана относительно переноса визита докладчика ПАСЕ. Отметим, что власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

"Кавказский узел" публикует новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".