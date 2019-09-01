Правозащитники обновили список политзаключенных в Азербайджане

01 сентября 2019, 02:32

В обновленных список политзаключенных в Азербайджане вошли 117 человек, в том числе один правозащитник, шестеро журналистов и 55 верующих, говорится в исследовании союза "За свободу политзаключенных Азербайджана".

Как писал "Кавказский узел", 10 июля союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал обновленный список политзаключенных, в который были включены 107 человек.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" (ССПЗА) 31 августа распространил обновленный список политзаключенных в связи с освобождением некоторых из них и установлением политических мотивов в делах вновь осужденных. В список включены 117 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор ССПЗА Эльшан Гасанов.

«Из списка выбыли освобожденные в августе журналист Сеймур Хази, активист партии «Мусават» Азад Гасанов и еще один религиозный активист, отбывший срок наказания», - рассказал Гасанов.

Однако, по его словам, в категории «осужденные по Гянджинскому делу» к ранее включенным 18 политзаключенным добавлены еще 13 человек - Сабухи Раджабов, Эльман Гулиев, Эйруз Гаджиев, Кабир Азизов, Сабир Азизов, Рия Нурузаде, Гюльмирза Нурузаде, Фикрет Мирзалиев, Вугар Худиев, Ренат Мамедов, Эльман Рустамов, Эльвин Назаров и Эльвин Аллахвердиев.

В числе потенциальных политзаключенных были еще пять фигурантов «Гянджинского дела», однако апелляционный суд освободил их, также отметил Гасанов.

3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Силовики назвали покушение терактом и задержали подозреваемого, уроженца Гянджи Юниса Сафарова. Это привело к массовым протестам, участники которых выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в акции протеста в Гяндже и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли два офицера полиции. В конце августа 2018 года Велиев был освобожден от занимаемой должности. 26 августа апелляционный суд смягчил наказания восьми осужденным за участие в беспорядках в Гяндже. 30 августа апелляционный суд в Азербайджане смягчил наказания еще шести осужденным за участие в беспорядках в Гяндже, освободив одного и сократив сроки пятерым.

При этом Гасанов заявил, что итогами разбирательство в апелляционном суде по делу фигурантов "Гянджинского дела" правозащитники не удовлетворены.

«Хотя и наказания были сокращены с 6-10 лет лишения свободы до 1,5-5 лет лишения свободы, но более 40 человек все равно остались в заключении. По сути этих людей арестовали по надуманным обвинениям, без достоверных доказательств. Просмотр видеозаписей в суде показал, что лица, представшие перед судом 10 июля 2018 года на площади в Гяндже, не совершали насильственных действий. Да и как таковой акции протеста там и не было... Апелляционная инстанция могла бы восстановит справедливость. Вынесение оправдательных вердиктов у нас в Азербайджане сейчас не реально, но хотя бы реальные сроки могли заменить на условное наказание», - сказал он.

117 имен в списке политзаключенных разделены на восемь групп.

В группе "Журналисты" шесть человек - главный редактор религиозного сайта www.xeber44.com Араз Гулиев, главный редактор сайта www.kent.info Эльчин Исмаиллы, журналист-расследователь Афган Мухтарлы, региональный корреспондент газеты "Азадлын" Зия Асадли, главред сайта realliq.info Икрам Рагимов и руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов.

В группе "Правозащитники" один человек - Алиаббас Рустамов.

Глава юридической фирмы "Есаул", адвокат Алиаббас Рустамов был задержан по статье "Дача взятки" 28 июня 2014 года. Он был осужден на семь лет, затем этот срок был сокращен до шести. 25 июля Рустамов начал голодовку с тем, чтобы привлечь внимание к своему делу накануне рассмотрения своего обращения об условно-досрочном освобождении. 9 августа он прекратил голодовку.

В категории "Члены оппозиционных партий и движений" указаны шесть имен. Это активисты партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Асиф Юсифли, Фуад Ахмедли, Орхан Бахышлы, Бабек Гасанов и Агиль Магеррамов, а также бывший глава Гедабекского района Салех Рустамов.

Среди категории "Жертвы преступлений МНБ (Министерство национальной безопасности)" остаются три человек. Это верующие из "группы Саида Дадашбейли", которые в 2007 году были осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Ирана и намерении свергнуть конституционный строй.

10 декабря 2007 года суд по тяжким преступлениям приговорил Саида Дадашбейли и еще трех членов его группы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а остальных участников группы - к срокам заключения от 2 до 13 лет. Суд признал Саида Дадашбейли виновным в сотрудничестве с радикальными исламистскими организациями с целью создания религиозного государства, управляемого законами шариата. Подсудимые и их родственники заявили, что считают дело сфабрикованным, а приговор несправедливым.

Самую большую группу из 55 человек составили «Верующие». Они разделены на несколько подгрупп. В одной из них - семь членов Исламской партии, включая ее лидера Мовсума Самедова.

46 человек из группы «Верующие» – арестованные по "Нардаранскому делу", в том числе руководители и активисты движения "Мусульманское единство".

После проведенной в ноябре 2015 года операции силовиков в Нардаране начались беспорядки. Суд признал виновными в их организации лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и 17 его сторонников. "Кавказский узел" в справочном материале "Нардаран" попытался разобраться в ситуации, которая сложилась в поселке к настоящему времени, проследив историю конфликта между светскими властями и религиозными деятелями, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениями.

Еще несколько верующих были осуждены по другим делам.

В группе «Заложники» остается Эмин Шагиев (Сагиев) – родственник находящегося в политэмиграции журналиста Тюркеля Азертюрка.

В группе "Пожизненно заключенные" упомянуты 14 человек. Среди них шестеро бывших офицеров отряда полиции особого назначения (ОПОН), осужденные в связи с мятежом 1995 года, трое бывших членов воевавшего в 1992-1993 годах в Нагорном Карабахе отряда "Гарангуш" и пять осужденных по делу бывшего премьер-министра Сурета Гусейнова.

"После отмены смертной казни им заменили это наказание автоматически на пожизненное заключение. Однако на момент их осуждения такого наказания не было, и, согласно требованиям Европейской конвенции, им должны были назначить альтернативное смертной казни наказание, то есть 15 лет лишения свободы", подчеркнул Гасанов.

Еще 31 человек, как было отмечено выше, в группе «Осужденные по Гянджинскому делу».

Проблема политзаключенных в Азербайджане существуют уже более четверти века, заявила корреспонденту "Кавказского узла" соавтор исследования, директор Института мира и демократии Лейла Юнус.

«Казалось с распадом СССР в прошлом останется и такое понятие, как политзаключенные. Однако с возвращением к власти в Азербайджане в 1993 году бывшего члена Политбюро Гейдара Алиева эта порочная практика была восстановлена. С тех пор в Азербайджане не прекращаются политически мотивированные аресты критиков режима. Периодически одних выпускают, и вместо них вскоре в темницах оказываются новые. Режим использует проблему политзаключенных для нагнетания страха в обществе с целью установить свое вечное правление, а также для торга с Западом. Мы периодически обновляем списки политзаключенных, информируем о них международные организации, чтобы мировая общественность не оставалось безучастной к судьбе неповинно осужденных лиц», - сказала она.

Отметим, что власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.