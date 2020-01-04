Ильгар Мамедов потребовал приостановить полномочия Азербайджана в Совете Европы

04 января 2020, 06:54

Лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов обратился в Комитет министров Совета Европы с призывом приостановить полномочия правительства Азербайджана в этой структуре. Он мотивирует свой шаг неисполнением властями страны решения ЕСПЧ в отношении него.

Как писал "Кавказский узел", Комитет министров Совета Европы 26 сентября 2019 года призвал власти Азербайджана отменить обвинительные приговоры и снять судимости с восьми активистов, известных под общим названием "группа Ильгара Мамедова", нарушения прав которых были признаны Страсбургским судом. В числе этих активистов Ильгар Мамедов, Расул Джафаров, Заур Гурбанлы, Анар Мамедли, Интигам Алиев, Узеир Мамедли, Рашадат Ахундов и Рашад Гасанов.

Ильгар Мамедов, Лидер партии "Республиканская альтернатива" (ReAl), 2 января направил в Комитет министров Совета Европы официальное представление с призывом начать процедуры по приостановлению полномочий правительства Азербайджана в этой структуре.

"ЕСПЧ признал неправомерным и политически мотивированным мой арест. Исполнение решения затягивалось в течение нескольких лет. В связи с этим Комитет министров Совета Европы запустил специальную процедуру по проверке соблюдения правительством Азербайджана обязательств перед организацией по исполнению решений ЕСПЧ. Это было возложено на Большую палату ЕСПЧ. 29 мая 2019 года Большая палата ЕСПЧ приняла решение о неисполнении правительством Азербайджана решения в отношении меня. Это был первый случай в истории организации, когда было признано неисполнение страной-членом обязательств перед Советом Европы", - рассказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Далее, напомнил он, Комитет министров СЕ 26 сентября 2019 года обратился к правительству Азербайджана с призывом исполнить в полной мере решения в отношении восьми заявителей по делам, в которых ЕСПЧ признал нарушение прав по статье 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека, то есть, установил политические мотивы преследования.

"Группа состоит из критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников, которые были подвергнуты преследованию со стороны азербайджанских властей, как было установлено Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в рамках репрессий против гражданского общества... Решение Комитета министров повторяет решение, вынесенное ЕСПЧ в мае 2019, в котором сказано, что Азербайджан не выполнил первоначальное решение суда по делу "Ильгар Мамедов против Азербайджана", принятое в 2014 году", - говорится в заявлении, распространенном 26 сентября 2019 года Европейским центром защиты прав человека (EHRAC).

Перед заседанием, на котором было принято это заявление, полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров официальным письмом уведомил Комитет министров СЕ о том, что правительство страны направило 12 сентября 2019 года письмо в Пленум Верховного суда о пересмотре уголовных дел восьми граждан страны, продолжил Мамедов.

Кроме того, напомнил он, 10 декабря 2019 года Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ призвал правительство пересмотреть дело в отношении ряда лиц, включая его самого, до 31 декабря 2019 года с тем, чтобы они могли принять участие в назначенных на 9 февраля 2020 года внеочередных парламентских выборов.

Президент Азербайджана 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

"Власти Азербайджана в течение многих лет так и не обеспечили принятия в отношении меня оправдательного вердикта, и тем самым воспрепятствовали моему участию на парламентских выборах. Они не восстановили мое право избираться", - заявил Мамедов.

"С учетом того, что отдельными решением ЕСПЧ было признано, что Азербайджан является единственной страной, не выполнившей свои обязательства перед организацией, и это постановление было связано с моим делом, я внес представление в Комитет министров Совета Европы. Я прошу в нем в соответствии со ст. 3 и 8 устава Совета Европы начать процедуру по приостановлению прав правительства Азербайджана в организации до исполнения им в полной мере решений ЕСПЧ. Дело не только во мне. Если Азербайджан сегодня не выполняет обязательств, то завтра его примеру последуют другие страны. Моя инициатива направлена на защиту Европейской конвенции прав человека", - сказал Мамедов.

Согласно статьи 3 Устава Совета Европы, "Каждый член Совета Европы должен признавать принцип верховенства права и принцип, в соответствии с которым все лица, находящиеся под его юрисдикцией, должны пользоваться правами человека и основными свободами и искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета, определенной в главе I". В статье 8 Устава сказано, что "Право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи 3, может быть приостановлено, и Комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета на условиях, предусмотренных в статье 7. Если такой член Совета Европы не выполняет это предложение, то Комитет министров может принять решение о том, что член, о котором идет речь, перестает состоять в Совете с даты, которую определяет сам Комитет".

Инициативу Мамедова поддержал глава Клуба прав человека Расул Джафаров, на оправдании которого Совет Европы также настаивал.

"Под предлогом судимости мне отказали в утверждении кандидатуры в депутаты и не выдали подписные листы для сбора подписей избирателей с целью регистрации. Я, также как и Ильгар Мамедов, на днях обращусь в Комитет министров Совета Европы для приостановления полномочий правительства в организации", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос - будет ли Комитет министров Совета Европы рассматривать индивидуальные обращения отдельных лиц, Джафаров ответил утвердительно.

"В соответствии со статьей 9.1 Правил Комитета министров Совета Европа данная структура должна рассматривать "любые обращения потерпевшей стороны относительно выплаты справедливой компенсации или исполнения мер индивидуального характера". В наших случаях меры индивидуального характера не были исполнены", - сказал Джафаров.

Комитет министров уже в январе может рассмотреть обращения о неисполнении правительством Азербайджана решений ЕСПЧ, считает он.

"Очевидно, мы уже не сможем принять участие в парламентских выборах, поскольку срок сдачи подписных листов для регистрации истекает 10 января. Но реабилитация нам нужна не только с точки зрения участия на этих выборах. Судимость на каждом из нас будет оставаться в течение шести лет, и все это время наши права будут оставаться ограниченными. К примеру, в отношении меня этот срок истекает в 2022 году. До этого срока, теоретически, я не смогу баллотироваться в президенты, если вдруг будут назначены внеочередные выборы. Или же я не смогу до этого срока избираться в Коллегию адвокатов, несмотря на наличие у меня такого намерения. Но, помимо удовлетворения наших индивидуальных прав, мы хотим добиться прецедента. Мы хотим, добиться того, чтобы правительство поняло - неисполнение решений ЕСПЧ будет иметь для него серьезные последствия. Это важно для лиц, по заявлениям которых ЕСПЧ еще будет принимать решения. И в особенности для тех, кто находится в тюремном заключении", - сказал Джафаров.

На вопрос, как может отразиться на правах граждан Азербайджана приостановление полномочий делегации страны в структурах Совета Европы, не лишатся ли они возможности подавать заявления в ЕСПЧ, Джафаров ответил: "Некоторые пытаются сформировать мнение, что обращение в Комитет министров для принятия мер против правительства приведет к тому, что и граждане не смогут подавать заявления в ЕСПЧ. Но это ошибочное мнение. Речь не идет об исключении страны из ЕСПЧ. Россию также в течение пяти лет лишали права участвовать в структурах, однако все это время граждане страны обращались в ЕСПЧ", - сказал Джафаров.

Активист Заур Гурбанлы, в отношении, которого Совета Европы настаивал на полной реабилитации, также намерен последовать примеру Мамедову.

6 мая 2014 года суд по тяжким преступлениям приговорил восемь активистов движения, в том числе Заура Гурбанлы, к срокам от шести до восьми лет. Все они были признаны виновными в организации в марте 2013 года массовых беспорядков. Впоследствии активистов помиловали - в отношении Гурбанлы это решение было вынесено в декабре 2014 года. 7 июня 2018 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить Гурбанлы компенсацию в сумме 20 тысяч евро.

"Вопреки решению ЕСПЧ, меня оставили вне выборов под предлогом судимости. Но Страсбургский суд признал, что нас осудили неправомерно, и Совет Европы потребовал вернул нас в правовое положение до нашего ареста. Но меня сначала утвердили кандидатом, выдали подписные листы для сбора подписей. А потом это решение было аннулировано. Я обратился в апелляционный суд. Но и этот орган не восстановил мои права. Фактически, правительство не выполнило обязательства перед Советом Европы", - сказал Гурбанлы корреспонденту "Кавказского узла".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы, считая требования активистов справедливыми, сомневается в том, что Совет Европы прибегнет к санкционным мерам.

"Совет Европы ради сохранения целостности организации часто занимает конформистскую позицию. Яркий пример тому - возвращение в организацию России. Ведь ее участие в организации замораживали из-за Крыма. В итоге, Россия перестала платить членские взносы, организация оказалась в тяжелом положении и РФ восстановили в правах. Азербайджан, конечно, не платит в бюджет больших взносов. Но, с Азербайджаном многие члены Совета Европы имеют тесные экономические отношения, и они не станут голосовать за санкции против Баку. Тем более, что решения ЕСПЧ не исполняют и другие страны", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частом числе и права голоса, в апреле 2014 года из-за ситуации с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса. 25 июня 2019 года ПАСЕ вернула делегации России все полномочия в полном объеме, информирует "Лента.ру".

Полпред Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.