Жильцы аварийного дома пожаловались на бездействие мэрии Махачкалы

07 марта 2020, 10:25

Аварийный дом в Махачкале может разрушиться, а власти перенесли расселение на шесть лет, рассказали жильцы. Пользователи Instagram раскритиковали как чиновников, так и самих жильцов, которые соорудили множество пристроек.

Жильцы попросили опубликовать свое обращение в Instagram-паблике, разочаровавшись в жалобах чиновникам. "Дом на самом деле в удручающем положении. Одна из стен дала основательную трещину, жильцы дома боятся дальше в нем находиться. <...> Были неоднократные обращения в администрацию Махачкалы и начальнику ЖКХ. Также было обращение к замглавы администрации <...>. Обещали расселение на 2019 год, а теперь отправили отказную, и перенесли якобы на 2025 год, по неизвестным причинам. Еще обратились в Минстрой республики Дагестан - они нас тоже отправили в администрацию, и так все время бесконечно футболят с одного угла в другой, и нет никаких результатов", - говорится в публикации, сделанной 7 марта в группе tut.dagestan. Адрес дома в публикации не указан.

На видео, которым сопровождается публикация, демонстрируются трещины, покрывающие дом, обвалившаяся штукатурка, под которой виден деревянный каркас здания. "В этом доме ремонт делать никакой нельзя. Потому что все валится - стены вы сами видите, какие. <...> Мы хотим, чтобы нас переселили", - поясняет женщина в кадре. Она отмечает, что дом не обслуживается никакой управляющей компанией. "В этом доме никаких условий не было, мы сами себе создали. Нас никто не обслуживал", - говорит та же женщина, добавляя, что после жильцы сами отказались от предложения со стороны управляющей компании.

К 10.25 мск 7 марта публикация собрала 67 тысяч просмотров и 88 комментариев. У паблика 1,4 миллиона подписчиков.

Многие комментаторы раскритиковали чиновников. "Обязательно ждать какого-либо трагичного случая? Чтобы только потом начать принимать меры?" - написала smm_salima. "Они ждут, пока крыша кому-нибудь на голову свалится, видимо", - высказалась doctor_milka. "Ждут трагедии", - согласился noxx_well. "Подавайте в суд на отказ администрации", - посоветовал makhach19697.

"А где же капремонт, за который у людей деньги с карты снимают?" - удивился arslan_egoeast.

Однако другие пользователи соцсети сделали критические замечания в адрес самих жильцов. "Ждут, пока кто-то поможет. Ужа постройте сами, и уходите оттуда", - написала mamaeva5064. "В доме куча пристроек", - указал arslangasanov. "Сделали кучу пристроек - чего они ждали, интересно? Наверху, под крышей, видно, столько кирпичей поставили на старую стену - вот это и дало осадку и трещины", - полагает bookstrader. Однако другие пользователи соцсети сделали критические замечания в адрес самих жильцов. "Ждут, пока кто-то поможет. Ужа постройте сами, и уходите оттуда", - написала. "В доме куча пристроек", - указал. "Сделали кучу пристроек - чего они ждали, интересно? Наверху, под крышей, видно, столько кирпичей поставили на старую стену - вот это и дало осадку и трещины", - полагает

На сайте администрации Махачкалы к 10.25 мск 7 марта не появилось комментариев относительно жалоб жильцов этого дома.