Адвокат указал на предвзятость расследования жалобы Иритова на силовиков

04 марта 2020, 02:32

Суд в Нальчике, отказавший главе общественной организации "Вольный аул" Аслану Иритову в расследовании его заявления об избиении родных, не учел, что следователь при проверке основывался только на пояснениях силовиков, заявил в суде адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских 31 октября 2017 года. 2 марта в суде Иритов сообщил, что не видел заместителя начальника Центра "Э" Хамидби Губашиева в своем дворе во время конфликта с силовиками. По словам подсудимого, он "сильно удивился", когда его обвинили в нанесении Губашиеву травмы.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. По версии обвинения, Иритов, будучи инвалидом, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. В свою очередь, Иритов добивается уголовного преследования силовиков, которые, по его утверждениям, применили силу к нему и членам его семьи. В декабре 2019 года Нальчикский горсуд отказался удовлетворить его жалобу на отказ следствия возбудить уголовное дело в отношении силовиков.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 3 марта приступил к рассмотрению апелляционной жалобы юриста "Комитета против пыток" Магомеда Аламова в интересах семьи Иритовых на решение Нальчикского горсуда. Следственный отдел по Нальчику представлял следователь-криминалист Заур Черкесов. Следователь, который проводил дополнительную проверку по жалобе Аслана Иритова, в суд не явился, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В апелляционной жалобе, которую зачитал в суде Магомед Аламов, говорится, что следователь провел проверку по жалобе Иритова, основываясь исключительно на пояснениях силовиков.

Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно указывал на недопустимость подхода, когда следователь основывает решение на показаниях заинтересованных лиц, проигнорировав показания заявителей, отметил юрист.

У супруги Аслана Иритова Марины Иритовой были сломаны пальцы на руке, а у его брата Беслана Иритова зафиксирована травма грудной клетки, перелом девятого ребра справа и ушиб мягких тканей, указывается в жалобе со ссылкой на заключение эксперта, имеющееся в материалах дела.

Дочери Аслана Иритова Анжелика и Лилия на заседании суда в Нальчике в мае 2019 года также рассказали, что были избиты, закрывая отца от агрессивно настроенных силовиков. Они отрицали, что Аслан Иритов травмировал замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиева.

Следователь не установил обстоятельства причинения родным Аслана Иритова повреждений, "указав в постановлении, что Иритов Беслан мог получить повреждения при оказании сопротивления в ходе задержания 31 октября 2017 года", говорится в документе.

"Установить конкретные обстоятельства, при которых последний получил указанные телесные повреждения, в рамках уголовного дела и материалах процессуальной проверки не удалось", - процитировал в суде постановление следователя от 19 июля 2019 года Аламов.

Следователь не приводит каких-либо логических предположений либо версий получения Бесланом Иритовым телесных повреждений, в частности, перелома ребра, указал юрист. Перелом ребра невозможно получить, "отпираясь и отмахиваясь", считает он.

Аламов попросил суд отменить решение, а дело направить на новое рассмотрение в суд в ином составе. Заур Черкесов просил суд отказать в удовлетворении жалобы.

В результате суд решил вызвать следователя, проводившего дополнительную проверку по жалобе Иритова, на следующее заседание, которое назначено на 5 марта.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2018 года суд в Нальчике признал Беслана Иритова, брата главы общественной организации "Вольный аул", виновным в применении насилия к полицейским, однако посчитал, что срок наказания подсудимый уже отбыл. В августе 2019 года Беслан Иритов рассказал в суде, что явившиеся домой к главе "Вольного аула" Аслану Иритову силовики намеренно провоцировали конфликт, а затем начали "форменное избиение". Свидетель заявил, что после задержания его не сразу доставили к врачам, несмотря на сломанные ребра.