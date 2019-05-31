Дочери Аслана Иритова рассказали суду о драке с силовиками

31 мая 2019, 15:39

Дочери Аслана Иритова Анжелика и Лилия рассказали на заседании суда в Нальчике, что были избиты, закрывая отца от агрессивно настроенных силовиков. Они отрицают, что Аслан Иритов травмировал замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиева.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая суд начал допрашивать свидетелей защиты: супруга Иритова рассказала, что конфликт с силовиками начался после их отказа предъявлять документы. На заседании 27 мая оператор Азнор Гергоков, который снимал конфликт во дворе Иритовых на видео, заявил, что фрагмент записи, на котором силовики заходят в дом Иритова, утрачен.

Аслану Иритову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти и оскорблении представителя власти. При этом он инвалид, у Иритова нет кистей обеих рук. Потерпевшими по делу признаны замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиев и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. По их показаниям, силовики с автоматами пришли домой к Аслану Иритову, чтобы вручить ему предостережение о незаконности несанкционированных митингов. Сам Иритов требует возбудить дело в отношении правоохранителей, применивших силу к нему и его родным. В избиении полицейских был обвинен также брат Аслана Иритова Беслан, его дело рассматривалось отдельно. 26 октября 2018 года суд приговорил Беслана Иритова к шести месяцам лишения свободы. 18 декабря приговор подтвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

Анжелика Иритова рассказала сегодня в суде, что 31 октября 2017 года во двор к Иритовым зашла большая группа сотрудников полиции. Часть из них была в форме, часть в гражданской одежде. Они самостоятельно открыли калитку, которая была подперта палкой. "Я открыла дверь и увидела мужчину в кепке. Как мне впоследствии стало известно, это был Губашиев. Он потребовал отца. На мой вопрос «кто Вы?» не ответил", - отметила Анжелика Иритова.

По ее словам, к силовикам вышел Беслан Иритов и потребовал, чтобы они покинули двор, а также выключили видеокамеру. Его стали дергать за куртку и провоцировать, заявила Анжелика Иритова. "Когда во дворе появился отец, все внимание переключилось на него. Кто-то сказал: «Давайте сюда СОБР». После этого во двор залетели вооруженные люди в камуфляжной форме, они повалили отца на землю и стали его бить прикладами. Я пыталась закрыть отца собой. Человек в маске швырнул меня на землю, я на минуту потеряла сознание, а когда очнулась, увидела, что отца за руки за ноги выносят со двора", - рассказала Анжелика Иритова.

Отвечая на вопросы сторон, Анжелика Иритова пояснила, что просила отца не выходить к силовикам, поскольку видела, что те настроены агрессивно. Она также заявила, что Губашиева ее отец бить не мог, так как между ними все время находились сама Анжелика Иритова ее мать Марина. "Когда отца уже увезли, Губашиев отобрал у моей сестры телефон. Она пыталась забрать у него телефон, и он, отступая, напоролся на соседский палисадник и поранил руку", - отметила свидетельница. На следующий день, по ее словам, у Губашиева была перевязан рука, а травм на лице не было, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Лилия Иритова подтвердила, что снимала все происходящее на телефон. Силовики отобрали телефон, но затем вернули. Видеозапись она передала следователю. Дочь Иритова сообщила, что защищая отца, получила несколько ударов в спину. "Я чувствовала угрозу в отношении отца и прикрывала его, чтобы ему не нанесли ударов", - рассказала Лилия Иритова. Она также сказала, что никаких травм на лице Губашиева в тот день не было.

На вопросы обвинения, что она считает агрессивным поведением, Лилия Иритова пояснила, что силовики вошли во двор без разрешения, не предоставили документов, игнорировали требования хозяев покинуть и домовладение, дергали Беслана Иритова за куртку.

На сегодняшнем заседании суда сторонников Аслана Иритова не было. Сам Аслан Иритов 25 февраля был удален из зала судебного заседания за нарушение порядка.

Следующее заседание назначено на 10 июня.