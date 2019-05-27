Защита Аслана Иритова обнаружила пробел в материалах дела

27 мая 2019, 18:44

Суд по делу главы "Вольного аула" Аслана Иритова повторно допросил оператора Азнора Гергокова, который снимал конфликт с силовиками во дворе Иритовых на видео. Фрагмент записи, на котором силовики заходят в дом Иритова, утрачен, заявил свидетель.

Как писал "Кавказский узел", суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских, с 31 октября 2017 года. Сам Иритов требует возбудить дело в отношении правоохранителей, применивших силу к нему и его родным. На заседании суда 30 апреля показания дали участвовавшие в потасовке с братьями Иритовыми силовики. 20 мая суд начал допрашивать свидетелей защиты: супруга Иритова рассказала, что конфликт с силовиками начался после их отказа предъявлять документы.

Аслану Иритову предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти и оскорблении представителя власти (статьи 318 и 319 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиев и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. По их показаниям, силовики с автоматами пришли домой к Аслану Иритову, чтобы вручить ему предостережение о незаконности несанкционированных митингов. В избиении полицейских был обвинен также брат Аслана Иритова Беслан, его дело рассматривалось отдельно. 26 октября 2018 года суд приговорил Беслана Иритова к шести месяцам лишения свободы. 18 декабря приговор подтвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

На сегодняшнем заседании по делу главы общественной организации "Вольный аул" показания дали судмедэксперт Фатимат Доттуева, свидетель защиты Фатимат Иритова. Суд также просмотрел видеоматериалы и дополнительно допросил свидетеля Азнора Гергокова, который проводил видеосъемку, сообщил из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Аслан Иритов, который 25 февраля был удален с процесса, до сих пор не присутствует на заседаниях. По словам Иритова, он следит за процессом, общаясь с адвокатом и свидетелями защиты, которые выступают на заседаниях. Поводом для удаления подсудимого из зала заседаний послужило его возмущение словами свидетеля, заявлявшего, что родственницы Иритова "матерились", выгоняя силовиков со двора.

Эксперт Фатимат Доттуева не смогла вспомнить в суде, какое заключение она выдала после осмотра потерпевшего Хамидби Губашиева. Свидетельнице предоставили том дела с ее показаниями на следствии: согласно им, Доттуева осмотрела Губашиева, который рассказал о происхождении своей травмы - получил удар головой в лицо, присел от удара, потерял равновесие и ударился головой.

В заключении экспертизы были описаны повреждения на лице Губашиева: "ушибленная рана нижней губы и кровоподтек". Согласно заключению эксперта, невролог медсанчасти диагностировал у Губашиева сотрясение головного мозга, повлекшее расстройство здоровья до 21 дня - на основании этих данных, зафиксированных в медкарте полицейского, судмедэксперт подтвердила диагноз. Вред, нанесенный здоровью Губашиева, эксперт квалифицировала как средне тяжелый.

Адвокат Аслан Тельхигов спросил эксперта, мог ли потерпевший получить раны при падении. Свидетельница ответила, что, если бы Губашиев упал лицом вниз, он мог бы получить подобные повреждения. На вопрос адвоката о глубине раны в нижней части лица Губашиева Доттуева ответить не смогла - по словам эксперта, глубину раны она не замеряла, а самого понятия глубины раны в экспертизе нет. При этом она подтвердила, что получить сотрясение мозга при ударе головой о землю потерпевший мог.

Защита попросила огласить заключение судмедэксперта, выданное Марине Иритовой - супруге Аслана Иритова, которая получила перелом пальца во время потасовки с силовиками. Несмотря на возражение обвинения, суд это ходатайство удовлетворил. Адвокат огласил часть заключения и спросил Фатимат Доттуеву, какова степень болевых ощущений при переломе пальца. Эксперт отметила, что степень болевых ощущений индивидуальна и зависит от болевого порога конкретного человека.

Также в суде сегодня был повторно допрошен свидетель Азнор Гергоков, который вел видеосъемку во дворе Иритовых во время конфликта. Гергокова вызвали в суд по ходатайству адвоката Иритова, так как в материалах дела отсутствовал один файл. Согласно хронологии событий, именно на этом файле должен быть запечатлен момент, когда силовики заходят во двор Иритовых.

Объяснить отсутствие файла свидетель не смог. Он высказал предположение, что именно в этот момент камера была направлена в землю и файл, который фактически оказался пустым, был удален. На вопрос, как часто ему приходится снимать вручение предостережения, свидетель ответил, что случай с Иритовым был в его практике первым.

Также сегодня в суде дала показания свидетель защиты, супруга Беслана Иритова Фатимат Иритова. Свидетельница рассказала, что силовики пришли во двор рано утром и спровоцировали ее мужа Беслана Иритова, дергая его за куртку. Женщина видела, как силовики повалили на землю вышедшего к ним Аслана Иритова, сорвали с него кофту, а затем вынесли его со двора. По словам Фатимат Иритовой, она не видела, чтобы Аслан Иритов бил кого-то из силовиков.

На заседании присутствовали семеро сторонников Иритова из организации "Вольный аул", обстановка на заседании была спокойной. На следующем заседании 31 мая суд планирует продолжить допрос свидетелей защиты.

Чиновник предложил "Вольному аулу" поучаствовать в земельных торгах

В минувшую пятницу, 24 мая, члены организации "Вольный аул" вновь встретились с сотрудником администрации главы Кабардино-Балкарии Артемом Кажаевым. На предыдущей встрече с чиновником 19 апреля активистки организации попросили Кажаева создать общественную комиссию для справедливого распределения 65 гектаров земли в микрорайоне "Дубки".

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли и внес задаток, который был возвращен. Организация снова внесла задаток и повторно подала заявку на участие в аукционе. 14 декабря 2017 года управление земельных отношений уведомило "Вольный аул" о недопуске к участию в торгах со ссылкой на письмо республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности организации. Второй причиной было названо то, что задаток от "Вольного аула" на дату рассмотрения заявок не поступил. Впоследствии обвинения в экстремизме с организации были сняты.

Участниками встречи стали 12 жильцов нальчикских общежитий и руководители "Вольного аула" Аслан Иритов и Светлана Алиева. Нальчане подняли на встрече проблему общежитий, которые в 2011 году без ведома жильцов были перерегистрированы в многоквартирные дома, рассказала участница встречи Зайрат Семенова.

"Общежитие, в котором я живу, на Профсоюзной, 232, принадлежало Нальчикскому заводу полупроводниковых приборов, где я проработала с 1984 года до его закрытия. Мы стояли в очереди за жильем на заводе, а потом нас передали в общегородскую очередь, которая не продвигается уже много лет. Мы рассчитывали получить земельные участки и как-то решить свою жилищную проблему. Я, например, с семьей из восьми человек живу на 25 квадратных метрах. Но «Вольный аул» из аукциона выкинули, и мы остаемся ни с чем", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Семеновой, Артем Кажаев предложил организации принять участие в новом аукционе. Когда этот аукцион должен состояться, чиновник не уточнил.