Беслан Иритов рассказал об избиении силовиками

05 августа 2019, 16:52

Силовики, явившиеся домой к главе "Вольного аула" Аслану Иритову, намеренно провоцировали конфликт, а затем начали "форменное избиение", заявил в суде брат Аслана Иритова Беслан. Свидетель заявил, что после задержания его не сразу доставили к врачам, несмотря на сломанные ребра.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая Нальчикский городской суд начал допрашивать свидетелей защиты. Супруга Иритова рассказала, что конфликт с силовиками начался после их отказа предъявлять документы. Дочери Аслана Иритова Анжелика и Лилия сообщили в суде, что были избиты, закрывая отца от агрессивно настроенных силовиков. Они отрицают, что Аслан Иритов травмировал замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиева. Не видела этого и другая свидетельница, племянница Аслана Иритова Карина Назранова. 29 июля свидетель Хаджи-Мурат Ивазов сообщил, что еще за день до визита вооруженных силовиков Аслан Иритов был предупрежден участковым о недопустимости митинга.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул"собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Обвинение утверждает, что Иритов разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. При этом Иритов инвалид, у него нет кистей обеих рук. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков.

Сегодня в Нальчикском городском суде на процессе по делу Аслана Иритова показания дали два свидетеля защиты. Свидетель Хадис Бжихатлов рассказал суду, что накануне конфликта он с Асланом Иритовым и их общим знакомым Хаджи-Муратом Ивазовым поехали в опорный пункт полиции. Там, по его словам, с Иритовым побеседовали, после чего они уехали обратно. Таким образом, уже два свидетеля показали, что Аслан Иритов был предупрежден о недопустимости проведения митинга еще до визита силовиков с аналогичным предупреждением.

Также сегодня был допрошен брат Аслана Иритова Беслан. Он рассказал суду, как утром 31 октября вышел из ванной и услышал шум во дворе, а также увидел незнакомых людей. Он вышел во двор и увидел, что вошедшие снимают видео. "Я им предложил прекратить видеосъемку и покинуть дворовую территорию. Возникла перепалка. Меня стали провоцировать на конфликт. Один из сотрудников схватил меня за руку и говорит: "Ты че, здоровый?" Давай покажи, мол. Я понял, что меня специально хотят спровоцировать, чтобы я нарушил закон. Я хотел вернуться домой, но в это время во двор вышел Аслан, и я кинулся к нему и стал удерживать его возле ступенек, чтобы его также не спровоцировали на нарушение закона", - сообщил Беслан Иритов.

По словам свидетеля, в это время кто-то позвал ОМОН, и во двор забежали силовики. "Началось форменное избиение", - заявил Беслан Иритова. Он сказал, что ему сломали два ребра, жене Иритова сломали два пальца, а его дочери - нос. "После этого Аслана Иритова взяли за руки и за ноги и понесли к машине. По дороге Аслана уронили", - рассказал свидетель. Беслан Иритов сообщил, что тоже был доставлен в отдел полиции, где почувствовал себя плохо. В травмпункт, куда, по словам свидетеля, его повезли не сразу, выяснилось, что сломаны ребра.

На вопрос защиты Беслан Иритов уточнил, что полицейские не представились, когда вошли, но одного из силовиков Иритов знал лично. Адвокат также спросил, мог ли Аслан Иритов, спустившись со ступенек, соприкоснуться с Губашиевым. Свидетель ответил, что нет, поскольку между Асланом Иритовым и Губашиевым стоял он сам и одна из дочерей его брата. Гособвинитель спросила, почему возникла необходимость удерживать Аслана Иритова. Свидетель пояснил, что опасался резкой реакции брата на грубые действия силовиков. Беслан Иритов подтвердил, что нецензурно выражался в ходе инцидента, но отметил, что эти слова были сказаны в общем, а не в чей-то адрес.

Аслан Иритов после удаления с судебного заседания в слушаниях не участвует, не приходят и его сторонники, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Следующее заседание назначено на 12 июля.

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. Попытка пересмотреть это решение в суде оказалась безуспешной. 20 июня 2019 года Апелляционный арбитражный суд постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны.

"Вольный аул" продолжает добиваться выделения земельных участков для членов своей организации, сообщил Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, 5 августа он обсуждал этот вопрос с прокурором. Ранее члены организации встречались с депутатом Госдумы от Кабардино-Балкарии Зауром Геккиевым. Ответа на свои обращения они пока не получили, сообщил Иритов. По его словам, в настоящее время в организации остается около 500 человек, которые нуждаются в земельных участках.