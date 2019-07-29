Свидетель сообщил о предшествовавшем драке с силовиками визите полиции к Иритову

29 июля 2019, 20:58

За день до визита вооруженных силовиков Аслан Иритов был предупрежден участковым о недопустимости митинга, сообщил сегодня в суде сосед главы организации "Вольный аул".

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая Нальчикский городской суд начал допрашивать свидетелей защиты. Супруга Иритова рассказала, что конфликт с силовиками начался после их отказа предъявлять документы. Дочери Аслана Иритова Анжелика и Лилия сообщили в суде, что были избиты, закрывая отца от агрессивно настроенных силовиков. Они отрицают, что Аслан Иритов травмировал замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиева. Не видела этого и другой свидетель, племянница Аслана Иритова Карина Назранова.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" намеревались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Аслан Иритов обвиняется в том, что разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. При этом Иритов инвалид, у него нет кистей обеих рук. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков.

Сосед Иритова Хаджимурат Ивазов, приглашенный на сегодняшнее заседание в качестве свидетеля защиты, рассказал, что за день до задержания Аслана Иритова встретил того на улице. Во время разговора Иритову позвонили домашние и сообщили, что его ищет участковый, сказал Ивазов. "Мы сели в мою машину и поехали, нашли участкового. Он сказал, что Аслану надо подписать бумагу насчет митинга", - утверждает свидетель. Он отметил, что не видел, ставил ли Иритов подпись, так как участковый отвел главу "Вольного аула" в отдельную комнату.

На видео инцидента во дворе Иритовых видно, что Аслан Иритов активно участвует в конфликте с силовиками, несмотря на попытки родственников остановить его, и в течение нескольких секунд обхватывает шею одного из силовиков. Иритов отрицает, что применял насилие к правоохранителям, и требует возбудить дело против них за примение силы к нему и его родным. "Я вышел полуодетый и говорю: "Вот он я. Зачем вы сюда пришли". В этот момент меня кто-то схватил сзади двумя руками. Ко мне подбежали человек пять в масках, пытались меня повалить, но у них это не сразу получилось. Они порвали мне кофту, я остался в одной майке, босиком. Повалив все же меня на землю, они били меня ногами, прикладами", - рассказал он о своем задержании.

Представители обвинения поинтересовались, не является ли свидетель родственником Иритова, как давно его знает, какие у них общие интересы, и почему он вообще решил давать показания. Свидетель ответил, что знает Иритова около 25 лет, они не родственники, но оба обеспокоены судьбой Вольного аула, чьими территориями городская администрация распоряжается, по мнению Хаджимурата Ивазова, без учета интересов местных жителей. Судья поинтересовался, известно ли свидетелю, что Вольный аул является не самостоятельной административной единицей, а частью города. Свидетель ответил, что знает об этом.

На вопрос гособвинителя о том, заинтересован ли он в исходе дела, Ивазов сказал, что переживает за судьбу Аслана Иритова.

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. Попытка пеерсмотреть это решение в суде оказалась безуспешной. 20 июня 2019 года Апелляционный арбитражный суд постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны.

Следующее заседание назначено на 5 августа, на нем планируется продолжить допрос свидетелей защиты.

Напомним, что Аслан Иритов не участвует в заседаниях после того, как 25 февраля был удален из зала суда за нарушение порядка. В избиении полицейских также обвинялся брат Аслана Иритова Беслан, его дело рассматривалось отдельно. 26 октября 2018 года суд приговорил Беслана Иритова к шести месяцам лишения свободы. 18 декабря 2018 года приговор подтвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.