Апелляционный суд поддержал мэрию Нальчика в споре с «Вольным аулом»

20 июня 2019, 05:35

Отказ допустить общественную организацию "Вольный аул" к земельному аукциону в Нальчике был обоснованным, а действия городской администрации по распределению земельных участков правомерны, постановил Апелляционный арбитражный суд. "Вольный аул" обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Арбитражный суд Кабардино-Балкарии повторно рассмотрел иск общественной организации "Вольный аул". Организация требовала признать незаконным аукцион, проведенный в декабре 2017 года управлением земельных отношений администрации Нальчика, а сделки, совершенные по его итогам - ничтожными. Суд признал недействительным аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора и договор аренды земельного участка. В остальной части иска, а именно в реституции, истцу было отказано. "Вольный аул" решил обжаловать решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарии, чтобы добиваться реституции распределенных земельных участков. Департамент земельных отношений администрации Нальчика также обжаловал решение суда.

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. В ходе первого рассмотрения иска Арбитражный суд Кабардино-Балкарии согласился с мэрией Нальчика и закрыл дело по иску организации, но Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.

Шестнадцатый Апелляционный арбитражный суд в городе Ессентуки отменил решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарии, принятое по иску "Вольного аула". Резолютивная часть постановления апелляционной инстанции была оглашена 11 июня, полный его текст появился на сайте суда 17 июня, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарии в части признания недействительными итогов аукциона на право аренды земли, состоявшегося в декабре 2017 года без участия «Вольного аула». Также отменено решение о признании недействительными протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и договора, заключенного по итогам торгов. Апелляционную жалобу «Вольного аула» в части применения последствий недействительности сделки суд оставил без удовлетворения.

Договор об аренде земельного участка размером около 39 га был заключен с единственным участником аукциона, общественной организацией "Нальчик за свои права". Впоследствии договор между ним и администрацией Нальчика был расторгнут, участок был передан в субаренду дачному товариществу "Сосруко", размежеван на 350 дачных участков и передан членам дачного товарищества. Половина из членов товарищества участки успели выкупить в собственность.

Суд принял версию властей Нальчика, согласно которой договор аренды от 27 декабря 2017 года, заключенный между департаментом земельных отношений Нальчика и организацией «Нальчик за свои права» был расторгнут, а земельный участок возвращен арендодателю. Документального подтверждения этой версии нет, считает юрист «Вольного аула» Ислам Масаев. Он настаивает, что соглашение о расторжении договора аренды является мнимым.

Представитель мэрии Нальчика в апелляционной жалобе называл обоснованным отказ организации "Вольный аул" в допуске до аукциона, ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов, необходимых для подачи заявки.

Апелляционный суд в своем постановлении сослался на распоряжение Минюста о приостановке деятельности "Вольного аула" и исковое заявление ведомства о признании организации экстремистской. Этот иск Верховный суд Кабардино-Балкарии впоследствии оставил без движения и вернул заявителю, однако распоряжение о приостановке деятельности "Вольного аула" "на момент рассмотрения заявок на участие в аукционе распоряжение Минюста являлось действующим". Арбитражный суд Кабардино-Балкарии этот факт не учел, говорится в постановлении, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

"Вольный аул" в декабре 2017 года внес задаток для участия в аукционе, но деньги вернулись на счет организации. Организация снова внесла задаток и повторно подала заявку на участие в аукционе. 14 декабря 2017 года управление земельных отношений уведомило "Вольный аул" о недопуске к участию в торгах со ссылкой на письмо республиканского управления Минюста о приостановлении деятельности организации. Второй причиной было названо то, что задаток от "Вольного аула" на дату рассмотрения заявок не поступил.

Согласно выводам апелляционной инстанции, банк не имел права исполнять платежное поручение "Вольного аула", поскольку операции по счетам были приостановлены по распоряжению Минюста.

«Выводы суда о вине организатора торгов не соответствуют обстоятельствам и материалам дела, так как возврат перечисленных денежных средств произведен Департаментом финансов местной администрации по поручению Банка, а не по собственной инициативе», - говорится в постановлении суда. Согласно выводам апелляционной инстанции, комиссия решение комиссии о недопуске "Вольного аула" к участию в торгах является правомерным.

"Вольный аул" обжалует решение апелляционной инстанции в кассационном порядке, сообщил Ислам Масаев корреспонденту "Кавказского узла".

Шестнадцатый Апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу "Вольного аула", который добивался приостановки сделок со спорной землей, поэтому "в настоящее время оформление прав на земельные участки осуществляется в рабочем порядке", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Нальчика.

В организации "Вольный аул" остаются более 1300 человек, которые надеются получить участок земли под строительство жилья. Большинство членов организации - жильцы общежитий и члены больших семей, которым не хватает имеющейся жилплощади в нальчикском микрорайоне Вольный аул.