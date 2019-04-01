«Вольный аул» не согласился с решением Арбитражного суда

01 апреля 2019, 21:43

Организация «Вольный аул» обжалует решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарии, чтобы добиваться реституции распределенных земельных участков, заявили глава объединения Аслан Иритов и юрист Ислам Масаев.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Арбитражный суд Кабардино-Балкарии повторно рассмотрел иск общественной организации «Вольный аул». Организация требовала признать незаконным аукцион, проведенный в декабре 2017 года управлением земельных отношений администрации Нальчика, а сделки, совершенные по его итогам - ничтожными. Суд признал недействительным аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора и договор аренды земельного участка. В остальной части иска, а именно в реституции, истцу было отказано.

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не была допущена к торгам. В ходе первого рассмотрения иска Арбитражный суд Кабардино-Балкарии согласился с мэрией Нальчика и закрыл дело по иску организации, но Арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.

Принятое судом решение не повлечет никаких правовых последствий, поэтому «Вольный аул» обжалует его, заявил руководитель общественной организации Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла".

Суд счел, что он "не может решить судьбу договоров, заключенных с физическими лицами" в системе арбитражного судопроизводства, пояснил, комментируя решение суда, юрист "Вольного аула" Ислам Масаев.

"Мы просили истребовать данные договоров, чтобы просить суд признать их недействительными, - это по сути, проистекает из признания недействительными торгов. Суд нам в этом отказал, и в итоге не рассмотрел спор по существу. Нельзя признать недействительными торги, недействительными основной договор, и чтобы при этом никаких правовых последствий не наступило", - сказал Масаев корреспонденту "Кавказского узла".

В организации "Вольный аул" остаются 1300 человек, которые рассчитывают получить земельные участки. В конце 2017 года глава организации Аслан Иритов был обвинен в применении насилия к полицейским, а Минюст по Кабардино-Балкарии заподозрил "Вольный аул" в экстремизме. Впоследствии претензии к "Вольному аулу" со стороны Минюста были сняты, но в новом аукционе на право аренды участка земли площадью 96,6 гектара организация не смогла принять участия из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей. Эту сумму представители "Вольного аула" назвали завышенной.

Недопуск «Вольного аула» к аукциону был необоснованным: задаток после первого перечисления был возвращен организации незаконно, а повторно перечисленные организацией денежные средства не поступили в срок по вине банка, который не исполнил платежное поручение клиента, говорится в решении, опубликованном 29 марта на сайте Арбитражного суда Кабардино-Балкарии.

«Поскольку задаток заявителя фактически поступил на счет организатора торгов, то отказ ему в допуске к участию в аукционе суд считает необоснованным […] Требования организации «Вольный Аул» о признании недействительными аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером […]; протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка; а также договора аренды земельного участка, заключенного по результатам аукциона с организацией «Нальчик за свои права» суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению», - указано в документе.

Рассматривая требования «Вольного аула» о применении последствий недействительности сделки, суд счел, что «истец стороной по оспариваемому договору аренды земельного участка не является», поэтому "признание договора аренды земельного участка недействительным и применение последствий недействительности сделки не повлечет для него какие-либо прямые последствия". При этом суд отметил, что Гражданский кодекс России «не исключает возможность предъявления исков о признании сделок не действительными в гражданском судопроизводстве».