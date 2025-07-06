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Кавказский узел

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16:51, 6 июля 2025

Курорт "Эльбрус" объявил о закрытии зимнего сезона

Спуск с Эльбруса. Стоп-кадр видео из Telegram-канала курорта от 06.07.25, https://t.me/elbrusresort/7659

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 6 июля прекращается подготовка горнолыжных трасс и продажа ски-пассов, однако работа канатных дорог продолжится, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги из-за сильного дождя и грозы. Туристы, которые остались в кабинках канатной дороги и на горе, спускались при помощи спасателей.

Зимний сезон 2024/2025 завершается 6 июля. С этого дня будет прекращена подготовка горнолыжных трасс и продажа ски-пассов для катания, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус" в своем Telegram-канале.

Канатные дороги продолжат работать. "Вы сможете приобрести билеты для туристического подъёма до станции Гарабаши на высоту 3847 метров", - указано в сообщении.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

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Автор: "Кавказский узел"

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