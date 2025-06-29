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Кавказский узел

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22:03, 29 июня 2025

Туристам на курорте "Эльбрус" потребовалась помощь из-за отключения канатных дорог

Эльбрус. Скриншот фото от 29.06.25 из Telegram-канала курорта, https://t.me/elbrusresort/7588.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Курорт "Эльбрус" закрыл  сегодня канатные дороги из-за сильного дождя и грозы. Туристы, которые остались в кабинках канатной дороги и на горе, спускались при помощи спасателей.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" были закрыты в связи с ухудшением погоды. Они открылись 11 апреля.

Администрация курорта "Эльбрус" в своем Telegram-канале сегодня сообщила, что из-за ухудшения погодных условий - дождя и грозы, канатные дороги временно остановлены. После этого администрация информировала о восстановлении работы канатных дорог, однако спустя пару часов вновь появилась информация вначале о том, что их работа прекращена временно, а затем - что они сегодня работать не будут. " В связи с погодными условиями канатные дороги сегодня закрываются", - говорится в сообщении.

Комментаторы под этими сообщениями посетовали на проблемы со спуском. "Висим в канатке между Гарабаши и Миром, так себе удовольствие", - написала Наталья Смородина после первого сообщения о приостановке работы.

"Когда спустят тех туристов, кто остался на горе? Есть информация? В канатке холодно очень висеть", - спросила Olga Fakova в 12.37 мск. "Сейчас всех спустят, не переживайте", - ответила ей администрация спустя минуту. 

"Когда запустят Гара-Баши? В канатке диабетик, у него упал сахар, ему плохо, нужно спуститься", - поинтересовалась она же в 13.15 мск.

"Отправили к вам спасателей, скоро вас спустят", - вновь пообещала администрация.

Спустя три часа отвечая на вопрос другого пользователя о том, удалось ли им эвакуироваться, Olga Fakova ответила: "Спасибо, сейчас все хорошо".

"А что делать туристам, которые наверху в кафе?", - поинтересовался пользователь с ником Boss.

"Выйдите из кафе и подойдите к сотрудникам курорта на канатной дороге, вас спустят" - пояснили представители курорта.

Эльбрус. Фото с сайта www.marshruty.ru, автор Леснова Ольга
13:21 19.01.2021
Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов
Величественные горы, живописные ущелья, горные реки и множество других, природных и рукотворных, достопримечательностей привлекают туристов на Кавказ в любое время года. Для тех, кто решил посетить эти места зимой, "Кавказский узел" подготовил практические советы, которые помогут путешественникам лучше продумать и обезопасить свой зимний отдых на Кавказе.

Четыре записи о работе канатной дороги к 22.05 собрали 15 комментариев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Терсколе был  дождь при температуре воздуха +13 градусов, скорость ветра 0 метр в секунду. В ночь на 30 июня ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +8 градусов, скорость ветра вырастет до 1 местра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

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Автор: "Кавказский узел"

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