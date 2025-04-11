Курорт "Эльбрус" возобновил работу

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Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус", которые несколько дней были закрыты из-за непогоды, открылись для туристов.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" были закрыты в связи с ухудшением погоды.

Сегодня с 9 мск на курорте открыты все три канатные дороги (Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир - Гарабаши), а также горнолыжные трассы Мир - Кругозор и Кругозор – Азау, сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Согласно публикациям в телеграм-канале, с 7 по 10 апреля включительно канатные дороги и трассы были закрыты. Администрация курорта ежедневно объясняла это непогодой – в частности, сильным ветром, снегопадом и лавиноопасностью.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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