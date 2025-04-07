Курорт "Эльбрус" закрыт из-за непогоды

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Горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте в Приэльбрусье закрыты в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля канатная дорога и одна горнолыжная трасса курорта "Эльбрус" были закрыты в связи с ухудшением погоды.

Сегодня на курорте закрыты все канатные дороги и горнолыжные трассы. "7 апреля, понедельник, канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты в связи с погодными условиями", - говорится в публикации в телеграм-канале "Эльбруса".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе умеренные осадки при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 8 апреля также ожидаются осадки, температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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