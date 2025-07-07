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09:43, 7 июля 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии военнослужащего Эльбердова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Эльбердов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

Проводил время по своему усмотрению

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться

По данным суда, "9 августа 2024 г. в период мобилизации" Эльбердов без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть. "25 ноября 2024 г. Эльбердов обнаружен сотрудником полиции в с. Кишпек, а с 9 августа до 25 ноября 2024 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

Подсудимый признал вину и "высказал сожаление о содеянном", уточнил суд. "Эльбердову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет", - отмечается в сообщении.

Имя Эльбердова в публикации не названо. По состоянию на 09.43 мск 7 июля, поиск карточки его дела на сайте суда не даёт результатов. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - говорится в сообщении на странице картотеки дел.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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