Гранатометчик из Волгоградской области убит на Украине

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Денис Дейкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1238 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1237 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 48-летний Денис Дейкин из хутора Деминского Новоаннинского района, сообщило 6 июня муниципальное волгоградское издание "Городские вести".

Дейкин подписал контракт с Минобороны в апреле 2023 года и служил гранатометчиком мотострелкового отделения. Он был убит 29 июля 2024 года, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1238 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.