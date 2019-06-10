Слова свидетеля по делу Аслана Иритова не совпали с версией силовиков

10 июня 2019, 17:58

Силовики ворвались во двор Иритовых, напугав детей, рассказала сегодня племянница Аслана Иритова Карина Назранова в горсуде Нальчика. Она заявила, что не видела, чтобы ее дядя бил силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Нальчикский городской суд начал допрашивать свидетелей защиты. Супруга Иритова рассказала, что конфликт с силовиками начался после их отказа предъявлять документы. Дочери Аслана Иритова Анжелика и Лилия сообщили в суде, что были избиты, закрывая отца от агрессивно настроенных силовиков. Они отрицают, что Аслан Иритов травмировал замначальника Центра "Э" Хамидби Губашиева.

Согласно обвинительному заключению, в день, когда члены организации "Вольный аул" намеревались провести митинг - 31 октября 2017 года, - во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Аслан Иритов обвиняется в том, что разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. При этом Иритов инвалид, у него нет кистей обеих рук. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. Сам Иритов требует возбудить дело в отношении правоохранителей, применивших силу к нему и его родным.

Свидетель Карина Назранова рассказала сегодня суду, что 31 октября 2017 года с двумя детьми находилась в гостях у Аслана Иритова, который приходится ее матери братом. По словам Назрановой, утром она через окно кухни увидела, как во двор вошла большая группа мужчин, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Перед этим пришла Фатима Иритова, жена Беслана Иритова, и сказала, что за воротами сотрудники полиции, они спрашивают Аслана. Марина (супруга Аслана Иритова. - Прим. "Кавказского узла") вышла, поговорила с ними и вернулась в дом. Она начала помогать Аслану одеться и умыться. Но не успела - сотрудники вошли во двор, а один из них поднялся на крыльцо. Марина Иритова оставила мужа и вышла во двор, так как там уже началось препирательство с Бесланом Иритовым. После этого одеться Аслану помогла я", - рассказала Карина Назранова.

В избиении полицейских был обвинен также брат Аслана Иритова Беслан, его дело рассматривалось отдельно. 26 октября 2018 года суд приговорил Беслана Иритова к шести месяцам лишения свободы. 18 декабря приговор подтвердил Верховный суд Кабардино-Балкарии.

По словам Назрановой, выйти следом за Асланом Иритова во двор она не смогла, так как дети испугались и начали громко плакать. Однако Назранова утверждает, что слышала, как мужчину, поднявшегося на крыльцо, одна из дочерей Аслана Иритова спросила: "Вы кто?". "А вы кто?" - процитировала свидетель ответ силовика.

Карина Назранова рассказала, что, когда она вышла во двор, Аслан Иритов уже лежал на земле. Потом его взяли за руки и за ноги и вынесли со двора, добавила племянница Иритова. Она отметила, что не видела, чтобы Аслан Иритов кого-то бил.

На уточняющий вопрос представителя обвинения, мог ли Беслан Иритов выражаться нецензурно либо кому-то угрожать, свидетель указала, что из-за плакавших детей не могла видеть и слышать всего, что происходило во дворе. О Беслане Иритове она высказалась как о порядочном человеке.

Свидетель также сообщила, что видела, как у дочери Аслана Иритова Лилии силовики на время отобрали мобильный телефон, которым она снимала происходящее. Назранова отметила, что визит силовиков, да еще и ранним утром и с видеокамерой, вызвал шок у тех, кто находился в доме. Никто не понимал, что происходит, добавила она.

Других свидетелей на сегодняшнем заседании не допрашивали. Сторонников Иритовых в суде не было. Следующее заседание назначено на 2 июля. Осталось допросить пятерых свидетелей защиты, после чего стороны должны перейти к прениям.

Сегодня адвокат Аслан Тельхигов заявил ходатайство о допросе посредством видеоконференцсвязи Льва Беляева – судебно-медицинского эксперта из Москвы. Суд ходатайство удовлетворил.