Нальчикский горсуд отказал в жалобе Иритовых на следствие

24 декабря 2019, 19:05

Нальчикский городской суд рассмотрел жалобу главы "Вольного аула" Аслана Иритова на отказ следствия возбудить уголовное дело в отношении силовиков и отказал в ее удовлетворении. Защита заявила, что обжалует решение в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Иритов, обвиняемый в избиении полицейских, добивается уголовного преследования силовиков, которые, по его утверждениям, применили силу к нему и членам его семьи. Однако следствие отказалось возбудить дело против силовиков. Юристы "Комитета против пыток" 20 июля 2018 года подали жалобу в Нальчикский горсуд, потребовав признать отказ следствия незаконным. Горсуд признал его законным, но Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил заново рассмотреть этот вопрос. В январе Нальчикский горсуд признал отказ следствия незаконным. Но в октябре следствие повторно отказало в преследовании силовиков.

31 октября 2017 года, в день когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. По версии обвинения, Иритов, будучи инвалидом, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков.

Представитель Иритовых, юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов обжаловал отказ следователей в Нальчикском горсуде 19 декабря. Заседания по его жалобе прошли 23 и 24 декабря. В жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано, что следствие, рассмотрев материалы проверки, вынесло необоснованное и немотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Магомед Аламов в своей жалобе заявляет, что "следователь провел проверку с обвинительным уклоном в отношении Иритовых и свои выводы основывает исключительно на пояснениях сотрудников правоохранительных органов, применивших насилие к Иритову и членам его семьи".

"В материалах проверки имеется заключение судмедэкспертизы от 1 ноября 2017 года, согласно которому у Иритова Б.С. на момент проведения экспертизы имелись "тупая травма грудной клетки, перелом девятого ребра справа…, ушиб мягких тканей грудной клетки, кровоподтек лица". Однако следователь даже не постарался установить обстоятельства причинения данных телесных повреждений, указав в постановлении, что Иритов Б.С. мог получить указанные повреждения, оказывая сопротивление при задержании 31 октября 2017 года", - отмечается в жалобе.

Юрист также указывает на то, что следователь не приводит каких-либо логических предположений о том, каким образом Иритов мог получить указанные повреждения, однако при этом утверждает, что "каких-либо достоверных сведений, свидетельствующих о том, что данные повреждения нанесены сотрудниками правоохранительных органов, не добыто".

Факт получения Мариной Иритовой закрытого перелома фаланги пальца в указанном постановлении также истолкован предположительно, считает юрист. В его жалобе сказано, что следователем не дана оценка действиям силовиков, "провоцировавших Иритова Беслана на применение насилия в отношении сотрудников полиции".

"Следователь ссылается на объяснения сотрудников и копии материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Иритова Б.С. и Иритова А.С. Между тем Европейский суд по правам человека в своей практике неоднократно отмечал недопустимость такого подхода", - заявил Магомед Аламов.

Он просил суд признать постановление незаконным и необоснованным, а также вызвать следователя для пояснения правовой позиции.

В суде следователь сказал, что "все, что надо было сделать по делу, он сделал", "дал юридическую оценку действиям сотрудников полиции и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела". Следователь признал, что сотрудники полиции незаконно проникли на территорию домовладения Иритовых, заявив, что никаких существенных нарушений конституционных прав хозяев домовладения они не допустили, рассказал Аламов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, прокурор поддержал следователя и просил суд отказать в удовлетворении жалобы. Суд отказал в удовлетворении жалобы представителя Иритовых.

"Мы намерены обжаловать данное решение в апелляционном порядке, после чего обратимся в Европейский суд по правам человека", - сообщил Магомед Аламов.

Сам Аслан Иритов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что разочарован решением суда. "Я особых иллюзий не строил, исходя из того, какие ранее решения принимал суд по нашему делу, но в очередной раз чувствую разочарование в нашей судебной системе. По моему глубокому убеждению, силовики действовали бы более аккуратно в аналогичных случаях, если бы знали, что они за свои незаконные действия понесут ответственность… Но, увы, ответственность несут простые люди", - отметил он.

"Кавказский узел" не располагает комментариями следователей относительно жалобы Иритовых.