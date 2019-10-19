Следствие повторно отказало в преследовании силовиков по делу Иритова

19 октября 2019, 13:14

Нальчикские следователи не нашли состава преступления в действиях силовиков, которые применили физическую силу к главе общественной организации "Вольный аул" Аслану Иритову и его родным, сообщил юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов. Члены "Вольного аула" подали заявку на пикет, чтобы выразить протест решению следователей.

Как писал "Кавказский узел", суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских, с 31 октября 2017 года. Следствие отказалось возбудить дело после того, как в потасовке с силовиками Иритов и его дочь получили легкие травмы, у его жены оказался сломан палец, а у брата - ребро. Юристы "Комитета против пыток" 20 июля 2018 года подали жалобу в Нальчикский горсуд, потребовав признать отказ следствия незаконным. Горсуд признал его законным, но Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил заново рассмотреть этот вопрос. В январе Нальчикский горсуд признал отказ следствия незаконным. На заседании 13 августа жительница Нальчика Фатима Гутова рассказала об избиении Иритова силовиками, а 23 сентября эксперт усомнился в тяжести травм силовика после стычки.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Обвинение утверждает, что Иритов разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. Аслан Иритов инвалид, у него нет кистей обеих рук. Он требует возбудить дело в отношении правоохранителей, применивших силу к нему и его родным.

Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов, представляющий интересы Иритова, сообщил, что 18 октября его подзащитный получил от следственного отдела по Нальчику постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против силовиков. Аламов заявил, что обжалует это постановление в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

В постановлении сказано, что 31 октября 2017 года сотрудники полиции пришли домой к Иритову, чтобы вручить предупреждение о недопустимости нарушения закона "О собраниях, митингах, демонстрациях...". Силовики вошли во двор дома, так как не смогли вызвать Иритова на улицу. Члены семьи Иритова встретили полицейских агрессивно и пытались спровоцировать конфликт. Кроме того, в адрес правоохранителей звучали оскорбления. Аслан Иритов ударил одного из силовиков головой в лицо, в результате чего потерпевший получил "закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, ушибленную рану нижней губы". Иритов также напал на другого полицейского и пытался его задушить, говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В постановлении со ссылкой на заключения судебно-медицинских экспертиз упоминаются также травмы, полученные Иритовым и членами его семьи. Однако подчеркивается, что никто из сотрудников не наносил им увечья. Следователи предполагают, что перелом пальца жена Иритова получила, когда била полицейского тапкой, а брат сломал ребро при сопротивлении силовикам, которые пытались задержать его. Аслан Иритов и его дочь упали на асфальт и получили ссадины сами, "без внешнего воздействия", следует из документа.

Согласно постановлению, следствие пришло к выводу, что состава преступления в действиях силовиков нет и отказало в возбуждении против них уголовного дела.

Члены организации "Вольный аул" подали уведомление о проведении пикета перед зданием следственного управления СКР по республике. Они хотят выразить протест против отказа в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков. "Пикетирование связано с событиями 31 октября 2017 года по нападению сотрудников полиции на домовладение нашего лидера Иритова Аслана Сафарбиевича и членов его семьи, которым сотрудниками полиции были нанесены телесные повреждения", - сказано в заявлении организации, опубликованном 18 октября на сайте ОО "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр".

Напомним, что организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. Попытка пересмотреть это решение в суде оказалась безуспешной. 20 июня 2019 года Апелляционный арбитражный суд постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны. Как ранее сообщил Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла", "Вольный аул" продолжает добиваться выделения земли членам организации.