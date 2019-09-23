Эксперт усомнился в тяжести травм силовика после стычки с Иритовым

23 сентября 2019, 18:21

Судмедэксперт из Московской области по делу главы "Вольного аула" Аслана Иритова посчитал, что потерпевшему начальнику Центра "Э" Хамидби Губашиеву были нанесены травмы «легкой степени тяжести», и поставил под сомнение заключение о существенном нарушении здоровья силовика.

Как писал "Кавказский узел", суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских, с 31 октября 2017 года. на заседании 13 августа жительница Нальчика Фатима Гутова рассказала об избиении Иритова силовиками. Также суд решил затребовать медкарту потерпевшего.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Обвинение утверждает, что Иритов разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. Аслан Иритов инвалид, у него нет кистей обеих рук. Он требует возбудить дело в отношении правоохранителей, применивших силу к нему и его родным.

На сегодняшнем заседании в Нальчикском горсуде по делу Аслана Иритова по ходатайству его адвоката Аслана Тельхигова по видеоконференцсвязи был допрошен врач судебно-медицинских и криминалистических экспертиз отдела сложных экспертиз Госцентра Московской области Лев Беляев, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на заседании.

Перед московским экспертом были поставлены вопросы об обоснованности выводов заключения судмедэкспертизы от 2 ноября 2017 года, а также заключения дополнительной экспертизы от 25 декабря 2017 года о травмах потерпевшего начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Кроме того, Беляев отвечал на вопрос о том, не нарушена ли методика проведения указанных экспертиз.

Гособвинитель на суде зачитал, что, согласно заключению судмедэкспертизы от 2 ноября 2017 года, у потерпевшего Губашиева имелись "легкие телесные повреждения", а 25 декабря в ходе дополнительной экспертизы были выявлены уже повреждения "средней тяжести". Адвокат Иритова Роман Бондаренко считает, что оба заключения следует признать недопустимым доказательством, так как постановление о проведении экспертиз было вынесено не уполномоченным на это лицом.

Беляев пояснил, что рана нижней губы слева у Губашиева «относится к категории поверхностных повреждений, не причинивших вред здоровью человека». Раны на руке Губашиева, по мнению эксперта, могли образоваться при упоре правой рукой на металлическую ограду и также относятся к категории легкого вреда.

Эксперт также заявил, что поставленный силовику диагноз - «сотрясение головного мозга» - не имеет достаточных объективных подтверждений. По мнению Беляева, в исследованных им меддокументах «указаны лишь субъективные жалобы пациента».

«Остается невыясненным, каким образом врачи установили «шаткость походки», когда соответствующие медицинские характеристики не описаны, а также «перепады артериального давления», когда в медицинских записях значения артериального давления (указаны) в пределах нормы. Таким образом, в медицинских документах какой-либо картины, которая бы подтверждала сотрясение головного мозга у Губашиева и сопровождалась расстройством здоровья, не имеется», - заявил на суде эксперт.

Следующее заседание по делу Иритова суд назначил на 30 сентября.

Напомним, что организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. Попытка пересмотреть это решение в суде оказалась безуспешной. 20 июня 2019 года Апелляционный арбитражный суд постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны. Как ранее сообщил Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла", "Вольный аул" продолжает добиваться выделения земли членам организации.