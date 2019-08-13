Соседка рассказала суду об избиении Иритова силовиками

13 августа 2019, 21:44

Жительница Нальчика Фатима Гутова рассказала сегодня в суде, что стала свидетелем того, как явившиеся домой к главе "Вольного аула" Аслану Иритову силовики били его ногами. Также суд решил затребовать медкарту потерпевшего после оглашения заключения московского эксперта, поставившего под сомнение тяжесть его травм.

Как писал "Кавказский узел", суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских, с 31 октября 2017 года. 20 мая Нальчикский городской суд начал допрашивать свидетелей защиты. Силовики, явившиеся домой к Аслану Иритову, намеренно провоцировали конфликт, а затем начали "форменное избиение", заявил на последнем заседании суда 5 августа брат Аслана Иритова Беслан. Свидетель заявил, что после задержания его не сразу доставили к врачам, несмотря на сломанные ребра.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. Обвинение утверждает, что Иритов разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. Аслан Иритов инвалид, у него нет кистей обеих рук. Он требует возбудить дело в отношении правоохранителей, применивших силу к нему и его родным.

Соседка Иритовых подтвердила версию защиты

Сегодня в Нальчикском городском суде на процессе по делу Аслана Иритова показания дала соседка Иритовых Фатима Гутова.

Она рассказала, что 31 октября 2017 года утром ей позвонила супруга Беслана Иритова Фатима и сказала, чтобы она выглянула на улицу. Там женщина увидела много людей и автомашин. Несколько мужчин, по словам свидетеля, ломились во двор к Иритовым.

Фатима Гутова рассказала, что пошла в ванную умываться. Находясь там, женщина услышала женский крик со двора Иритовых, побежала туда и увидела, что Аслан Иритов лежит на земле, а сотрудники ОМОНа бьют его ногами. "Он лежал на земле в одной майке, головой в фундамент, вокруг него стояли сотрудники ОМОНа, три или четыре человека, и били его ногами", - рассказала Фатима Гутова. Потом, по ее словам, ОМОНовцы взяли Аслана Иритова за руки, за ноги и отнесли в машину.

Свидетель также сообщила, что у дочери Иритова Лилии была порвана пижама и ободрано лицо. "Лилия снимала происходящее на телефон, позже у нее телефон отняли", - рассказала Фатима Гутова.

Адвокат Аслан Тельхигов поинтересовался, видела ли свидетель у кого-либо из силовиков травмы. Фатима Гутова пояснила, что один из сотрудников, облокотившись на ограду из сетки, поранил себе ладонь, и у него была на руке кровь. На вопрос, была ли у этого человека кровь на лице, свидетель ответила, что крови на лице у него она не видела.

"У кого-нибудь еще отобрали телефон?" - был задан следующий вопрос. "У парня. Сама не видела, но слышала, что сотрудники его посадили в машину и заставили удалить запись", - рассказала Фатима Гутова.

Гособвинитель попросила свидетеля уточнить, что она вкладывает в понятие "ломиться" во двор. "Это означает, что они не входили по одному, как обычно, а группой, пытаясь выбить дверь", - пояснила Фатима Гутова.

У свидетеля также спросили, уверена ли она, что дверь калитки Иритовых была заперта. Гутова ответила, что обычно соседи подпирали дверь калитки палкой.

На вопрос гособвинителя, сколько было людей, сколько машин, свидетель ответила, что у всех была такая паника, что "не до того было, чтобы считать людей и машины".

Фатима Гутова также сказала, что не сразу попала во двор к Иритовым, так как у ворот стояли сотрудники ОМОНа и никого внутрь не пускали. "Но началась суматоха, ОМОНовцы забежали во двор, и мы следом зашли", - сообщила она.

По ходатайству гособвинителя были частично оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии. Там было указано, что на вопрос следователя, били ли люди в гражданском и полицейские Аслана Иритова, свидетель ответила, что "нет, не били".

"Почему вы на следствии говорили, что не били, а здесь говорите, что били?" - был задан вопрос Гутовой. "Так следователь меня спрашивал про полицейских, а не про ОМОНовцев", - ответила женщина.

На вопрос, не считает ли она, что ОМОН - это тоже полиция, Фатима Гутова сказала: "Полиция - это полиция, ОМОН – это ОМОН".

Судья предложил свидетелю описать удары, которые наносились Иритову сотрудниками ОМОНа. Фатима Гутова на это ответила, что прошло два года, и она в деталях не помнит.

Московский эксперт усомнился в тяжести травм потерпевшего

После допроса Фатимы Гутовой адвокат заявил ходатайство об оглашении показаний эксперта 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России Льва Беляева. По словам адвоката, ходатайство связано с тем, что на одном из последующих судебных заседаний планируется допрос самого эксперта.

В заключении судмедэксперта Фатимат Доттуевой, которое находится в деле, описаны повреждения на лице Губашиева: "ушибленная рана нижней губы и кровоподтек". Согласно заключению эксперта, невролог медсанчасти диагностировал у Губашиева сотрясение головного мозга, повлекшее расстройство здоровья до 21 дня - на основании этих данных, зафиксированных в медкарте полицейского, судмедэксперт подтвердила диагноз. Вред, нанесенный здоровью Губашиева, эксперт квалифицировала как средне тяжелый.

В заключении, выданном Беляевым, говорится, что "рана губы и рана руки относятся к поверхностным ранам и не причиняют вреда здоровью", а также что рана руки могла быть получена при ударе рукой об ограду.

Что касается сотрясения головного мозга, по мнению московского эксперта, оно ничем не обосновано, и не подтверждается клиникой. "Объективных признаков сотрясения головного мозга в заключении нет", - сказано в заключении Беляева.

Адвокат заявил ходатайство об истребовании из медсанчасти, где лечился пострадавший, медицинской документации. Суд удовлетворил ходатайство частично. Будут истребованы медицинские документы, касающиеся только рассматриваемого случая.

Ни самого Иритова, ни его сторонников, в зале суда не было, передал корреспондент "Кавказского узла" присутствовавший на процессе. Напомним, 25 февраля Иритов эмоционально отреагировал на слова свидетеля и был удален судьей из зала за нарушение порядка. На заседании 8 апреля выяснилось, что Иритов удален до конца процесса. Заявленный в связи с этим отвод судье был отклонен.

Организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. Попытка пересмотреть это решение в суде оказалась безуспешной. 20 июня 2019 года Апелляционный арбитражный суд постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны.

Как ранее сообщил Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла", "Вольный аул" продолжает добиваться выделения земли членам организации. В настоящее время в организации остается около 500 человек, которые нуждаются в земельных участках.