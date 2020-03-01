Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах со стороны Армении

01 марта 2020, 09:20

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам 23 раза за сутки на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 29 февраля Азербайджан насчитал 22 случая нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 155 обстрелах за неделю, с 23 по 29 февраля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Подверглись обстрелу азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, а также в селе Агбулаг в Товузском районе, отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск 1 марта нет комментариев относительно этого заявления.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после боевых действий в апреле 2016 года, не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле" собраны материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта.