Кубанские власти лишили участников митинга в память о Немцове аппаратуры и сцены

29 февраля 2020, 20:36

Власти запретили участникам митинга в память о Борисе Немцове в Краснодаре использовать звукоусиливающую аппаратуру и закрыли сцену для выступлений на ремонт, сообщили организаторы. 50 человек, собравшиеся на акции, потребовали объективного расследования убийства политика.

Ежегодно в день гибели Бориса Немцова, а также в последующие дни в различных городах России проходят акции и митинги. Ночью 27 февраля несколько десятков людей собрались на Большом Москворецком мосту в Москве, где был убит политик. Сегодня в российской столице тысячи людей вышли на марш памяти Немцова.

Активисты потребовали увековечить память Немцова в Сочи

В уведомлении на проведение митинга в память о Немцове в Краснодаре было заявлено 300 участников, однако, по подсчетам организаторов, собрались только 50.

Митинг прошел в Чистяковской роще. Власти запретили активистам использовать звукоусиливающую аппаратуру. Они сослались на то, что роща имеет статус особоохраняемой природной зоны, а для оборудования необходимо подключать генератор, что может нанести вред экологии, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель краснодарского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова.

По ее словам, перед началом акции организаторам также сообщили, что сцена, на которой предполагались выступления, была закрыта на ремонт. Сцену огородили, но никаких работ во время митинга там не велось. Территория, где проходила акция, также была огорожена, а на входе установлены металлоискатели. Всех входящих досматривали сотрудники полиции, на месте дежурили около 30 силовиков и кинологи с собаками, передала корреспондент "Кавказского узла".

Среди участников митинга было больше молодежи, но пришли и пожилые люди. Активисты держали в руках портреты Немцова, баннер с надписью: "Герои не умирают", плакаты "Свободу всем политическим заключенным!", "Заказчики убийства Бориса Немцова до сих пор на свободе".

"Оказалось, что здесь нельзя музыку включать, генератор свой принести, железные стойки поставить, чтобы плакаты повесить. И говорить [можно] только о Немцове. На мой взгляд, это говорит о том, что даже мертвого Бориса Ефимовича власти бояться", - заявила Ильенкова.

Она отметила, что Немцов боролся с тоталитарным режимом, с пытками и политическим преследованием активистов. Он стал символом свободного человека, "и власти именно этого и боятся", сказала Ильенкова.

"Во время митинга собирали подписи под резолюцией, в которой требуем установления мемориальной доски в родном городе Немцова Сочи. Там до сих пор нет ни сквера, ни какой-то памятной стелы, ни мемориальной доски на здании, где он родился, будто такого человека никогда не было. А ведь он отдал лучшие годы жизни этому государству, он был самым настоящим патриотом России", - заявила Ильенкова.

По ее словам, в резолюции также отражено требование "досконального расследования убийства Бориса Немцова". Ильенкова подчеркнула, что резолюция будет направлена в Генпрокуратуру и во все органы власти.

Депутат от "Яблока" возмутился награждением чеченского сенатора

Депутат Ейского районного совета от партии "Яблоко" Александр Коровайный сообщил, что в день памяти Бориса Немцова невозможно не говорить о проблемах страны, с которыми политик боролся.

"Меня очень удивило награждение Геремеева, сенатора от Чечни и двоюродного брата осужденного за убийство Немцова государственной наградой за активную законотворческую деятельность. Его наградил Путин лично. Учитывая, что он за пять лет своей работы не предложил ни одного законопроекта и активной законотворческой деятельностью не занимался. И награждение произошло именно в пятилетнюю годовщину убийства", - рассказал Коровайный, назвав этот факт "кощунством".

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, имя которого упоминалось в связи с делом об убийстве Бориса Немцова. Соответствующий указ Путин подписал 27 февраля.

Эколог Евгений Витишко в своем выступлении заявил, что Борис Немцов в 2009 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Сочи и, если бы он победил, то город-курорт сохранил бы свое лицо.

"Я уверен, если бы он стал мэром, не было бы этой уничтожившей уникальную природу Сочи Олимпиады. Не было бы Белореченского мусорного полигона, он бы не дал дербанить город и отделять от него поселок Сириус", - заявил Витишко.

Активистка Яна Антонова заявила, что это первый согласованный митинг памяти Немцова в Краснодаре за пять лет. Ранее каждый год активисты проводили одиночные пикеты в память об убитом политике. "Очень важно вспоминать Немцова. И я уверена, что через пять лет сотрудники мэрии, которые пытались саботировать митинг, закрыли сцену, не дали свет, они будут с нами на митинге", - заявила Антонова.

Митинг проходил в Чистяковской роще, где из-за дождя было мало отдыхающих. Тем не менее, прохожие собрались за ограждением, чтобы послушать выступления участников акции. Некоторые из прохожих задавали вопросы, касающиеся убийства Немцова.

"Я помню Немцова, когда он был в правительстве, а потом возглавлял Нижегородскую область. Он вызывал уважение. Он создал имидж нового российского политика, честного и народного. Присоединяюсь к требованию митингующих расследовать его убийство", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Михаил Рощин.

Жительница Краснодара Надежда Мальцева рассказала специально пришла на митинг, о котором случайно узнала в соцсетях. Она отметила, что небольшое число участников митинга связано с тем, что о нем было мало информации. "Я не являюсь активистом, случайно увидела "Вконтакте", что будет митинг Немцова, я его уважаю как политика и красивого мужчину, поэтому пришла", - рассказала женщина.

Другая жительница города Евгения Борисова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не знала о митинге и увидела активистов, когда прогуливались с коляской. "Мне рассказали, что убийство Немцова до сих пор не раскрыто", - сказала она, назвав подлостью как само убийство, так и то, что оно организаторы преступления не понесли наказания.

Студент Никита Гайворовский сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что заинтересовался личностью Немцова после его убийства. "Я вообще ничего про него не знал, стал читать, узнавать, это был сильный политик, уважаемый народом. Я думаю он мог бы составить конкуренцию на выборах президента Путину",- рассказал молодой человек.

По делу об убийстве Бориса Немцова осуждены пять уроженцев Чечни и Ингушетии, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Бориса Немцова. По мнению семьи Немцова, настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Чеченский след в убийстве Немцова".

Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Немцов". "Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".