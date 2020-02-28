Жители Баку обеспокоены угрозой распространения коронавируса

28 февраля 2020, 13:28

Мобильные палаточные госпитали МЧС развернуты у контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираном в связи с угрозой распространения коронавируса. Случаи заболевания в Азербайджане официально не подтверждены, однако часть опрошенных "Кавказским узлом" бакинцев встревожена угрозой проникновения вируса в страну, а ажиотажный спрос на средства защиты создал дефицит медицинских масок.

Как писал "Кавказский узел", с 23 января на всех таможенно-пропускных пунктах Азербайджана из-за угрозы коронавируса введен медицинский контроль и приняты меры для срочной изоляции больных с подозрением на коронавирус. С 23 февраля был усилен контроль на КПП "Астара" и "Билясувар" на границе с Ираном. Кроме того, 28 января Агентство пищевой безопасности Азербайджана ввело запрет на импорт животных, мяса и морепродуктов из Китая. 24 февраля с подозрением на коронавирус в Баку были госпитализированы два человека, к 25-му - четыре, а на сегодняшнее утро - уже 186.

Минздрав отчитался об отсутствии подтвержденных случаев коронавируса в Азербайджане

По данным Минздрава Азербайджана, ни у одного из госпитализированных коронавирус не диагностирован. Пациенты находятся под контролем врачей на двухнедельном карантине, а их анализы пока исследуются в Центре контроля за особо опасными инфекциями, а также в специальных лабораториях по молекулярной диагностике. Специалисты этих учреждений могут выявлять коронавирус методом ПЦР-диагностики (полимеразной цепной реакции), отметили в ведомстве.

Представитель Минздрава прокомментировал также случай с заболевшим коронавирусом гражданином Грузии.

"У гражданина Грузии при въезде в Азербайджан не было выявлено симптомов коронавируса. В ходе расследования были изучены видеокадры прохождения этого человека через Астаринский таможенный контроль. На тот момент температура его была в норме. Возможно, симптомы болезни появились в течение последующих 10-12 часов, когда он ехал до границы с Грузией. Как известно, инкубационный период вируса составляет 14 дней. В связи с этим лица, контактировавшие с гражданином Грузии, включая таможенников, пограничников и врачей, взяты под медицинский контроль", - заявил представитель Минздрава.

Гражданин Грузии, заразившийся коронавирусом, был в Иране и 25 февраля вернулся на родину через Азербайджан. Пограничники, контактировавшие с больным, госпитализированы.

Минздрав настоятельно рекомендует гражданам для защиты от коронавируса тщательно мыть руки теплой водой и мылом в течение не менее 20 секунд после посещения общественных мест, протирать мебель и предметы быта раствором спирта, избегать контакта с заболевшими простудой людьми. В случаях ощущения вялости, повышения температуры следует немедленно обращаться к врачам. Эти рекомендации звучат в эфире общенациональных и региональных телеканалов, в том числе частных. В новостях телеканалов и радиостанций уделяется много внимания и теме борьбы с коронавирусом в других странах, передает корреспондент "Кавказского узла".

Власти Азербайджана рассказали о мерах для предотвращения распространения заболевания. В частности, в стране создан штаб и экспертная группа в составе специалистов соответствующей сферы. Штаб принял решение развернуть мобильные палаточные госпитали МЧС у контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираном. Все въезжающие в Азербайджан будут проходить предварительное обследование в этих госпиталях. Кроме того, при штабе с сегодняшнего дня действуют телефоны "горячей линии" (+994 12 492 41 61, +994 12 492 75 54, +994 12 505 03 30, + 994 12 505 13 33).

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под серьезным контролем, на данный момент случаев заражения среди населения не зафиксировано, причин для беспокойства нет", - сказано в сообщении правительства, распространенном вечером 27 февраля.

Врач рассказал о рисках распространения вируса в стране

Врач одной из частных азербайджанских клиник, профессор Адиль Гейбулла считает действия госорганов неадекватными рискам распространения болезни. По его словам, одним из важных условий является закрытие границ страны. "Это вынужденная мера для предотвращения распространения инфекции. Чем больше миграции людей, тем больше контактов, тем больше рисков заражения", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что предстоящий месяц также является неблагоприятным для защиты от острых респираторных заболеваний. "В марте часто и резко меняется погода, это способствует росту числа простудных заболеваний, снижается иммунитет людей, и они становятся более восприимчивыми к вирусам", - сказал профессор.

Гейбулла подверг сомнению потенциал здравоохранения Азербайджана по диагностированию коронавируса. Комментируя заявления официальных лиц о наличии в стране лабораторий по идентификации вируса, Гейбулла сказал: "Официальные лица утверждают, что есть такие лаборатории. Но позволяет ли их потенциал идентифицировать коронавирус? Вопрос не в компетентности специалистов. Дело в их осведомленности в отношении методов установления коронавируса".

Он обратил внимание на то, что подавляющее большинство госпитализированных помещены в больницы приграничных с Ираном районов.

"Размещение лиц с подозрением на коронавирус близ границы понятно и преследует цели недопущения возможного распространения коронавируса вглубь страны. Однако вопросы вызывает готовность районных больниц принять большое число больных, надежность обеспечения изоляции и режима карантина, достаточность числа врачей", - отметил Гейбуллла.

Профессор считает весьма высокими риски подтверждения коронавируса на территории Азербайджана. "Увы, вспышка болезни в соседнем Иране резко увеличивает риски проникновения коронавируса и в Азербайджан. Помимо большого объема приграничных торговых связей, Иран посещает большое число паломников из Азербайджана. И очагом коронавируса в ИРИ как раз стал город Кум - одно из мест паломничества", - отметил он.

Жители Баку по-разному оценивают риски и угрозу распространения коронавируса. Но большинство из опрошенных "Кавказским узлом" бакинцев обеспокоены.

"Очень много информации на телевидении, в Интернете, социальных сетях. По телевидению успокаивают, говорят, что все нормально, все под контролем. Но, по информации из социальных сетей, складывается мнение, что эпидемия неминуема. Очень страшно за детей. Не знаешь, как уберечь их. В школу отпускать боязно. В аптеках маски исчезли. Впрочем, теперь говорят, что маски все равно не уберегут. Вот так живем в тревожном ожидании", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Баку, домохозяйка Саида Гюльмирзоева.

Пенсионерка Тамилла Гараева также встревожена риском заболевания коронавирусом. "Мы даже не знаем, как передается эта болезнь. Многие продукты у нас завозятся из Ирана… Тут от обычного гриппа не защитишься, так еще вот этот коронавирус появился. Я беспокоюсь за внуков. Да и у мужа моего иммунитет ослаб, старый человек. Раньше он ходил на бульвар прогуливаться, общался со стариками. Но в последние дни я его отговариваю идти, подхватит вирус и его уже не поднимешь", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница одной из частных компаний в Баку Гюнель Рустамова рассказала, что каждое утро в Интернете старается прочитать последние новости о коронавирусе в мире.

"Сначала писали, что после середины февраля болезнь пойдет на убыль. К сожалению, в нашем регионе коронавирус стал только распространяться. В Иране уже люди умирают от болезни. Зафиксирован случай заболевания в соседней Грузии, причем у человека, приехавшего из Ирана через Азербайджан. Такое ощущение, что болезнь уже совсем рядом. К сожалению, остановить ее распространение закрытием границ невозможно. По крайней мере, в Азербайджане, наверное, уже поздно. Поскольку из Ирана ежедневно приезжают сотни людей. Полагаю, что уже надо думать не столько о том, как предотвратить проникновение болезни, а как лечить людей на случай подтверждения коронавируса. Ведь тысячи людей в мире излечились от нее. Надо изучить этот международный опыт и использовать его при надобности", - отметила Рустамова.

Водитель такси Сакит Мирзоев отметил, что в последние дни испытывает сильное беспокойство. "Каждый раз, когда беру нового клиента, сильно настораживаюсь - вдруг болен коронавирусом. А сейчас и так много больных обычным гриппом. Если садится человек с насморком, кашлем, начинаешь потом весь день думать, а не заразил ли он меня", - рассказал Мирзоев корреспонденту "Кавказского узла".

Работник частной юридической фирмы Азер Гусейнов считает, что информация о коронавирусе резко повлияла на общественное мнение.

"Если еще несколько дней назад люди говорили только о выборах, то на этой неделе темой номер один стал коронавирус. На людей словно оказывается информационный прессинг. Страшилки в соцсетях про коронавирус вызывают тревогу. В итоге, может быть, коронавирус обойдет нас, но многие точно заработают невроз. Я думаю, что с людьми должны работать психологи. Они должны выступать на ТВ. В конце концов, коронавирус - это не чума, не холера. Заболеть им - не приговор. Всегда можно вылечиться. Поэтому госорганы должны вместо заклинаний о том, что у нас все хорошо, все под контролем, просвещать людей, выпускать графические видеоролики с разъяснением профилактических мер и случаев с симптомами болезни", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Специалист IT Джамал Аскеров, в отличие от многих бакинцев считает, что беспокоиться не о чем. "Честно говоря, я не понимаю ажиотажа вокруг коронавируса. Скорость его распространения, по большему счету, не больше других инфекционных заболеваний. При этом смертность составляет всего два процента. То есть это излечимая болезнь. Думаю, что чем запасаться масками, избегать общения с людьми, лучше будет, если каждый позаботится о своем иммунитете", - считает молодой человек.

Студент Азербайджанского педагогического университета Махир Рустамов к опасениям по поводу распространения заболевания относится с иронией. "Многие студенты приходят на занятия в масках. Будто, это не Баку, а Ухань. Просто многие зациклились на коронавирусе, одни только разговоры об этом. Когда думаешь много о чем-то плохом, это обязательно с тобой случается. Надо отгонять дурные мысли, но и пренебрегать мерами предосторожности не следует", - считает он.

Главный эпидемиолог счел неоправданным ажиотажный спрос на маски

Владелец аптеки в Ясамальском районе Баку, врач-фармацевт Асиф Гулиев рассказал, что поставки масок от оптовиков начались уже в январе. После того как спрос на маски стал расти, и объем заказов увеличился, поставщики сообщили, что сами испытывают трудности в получении их из других стран. "Объяснение простое - мировые производители переориентировали поставки на рынки стран, где уже были подтвержденные случаи коронавируса, в виду возникшего спроса. Допускаю, что наши фирмы сами также частично реэкспортировали товары в такие страны. Увы, таковы законы рыночной экономики. Но маски не панацея от вируса. Они полностью не исключают заражение. Есть другие, на мой взгляд, более действенные профилактически меры, в том числе дезинфекция помещений, препараты для повышения иммунитета и соблюдение личной гигиены", - сказал Гулиев корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня утром в пяти аптеках Ясамальского района Баку масок в продаже не было, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Сотрудники аптек отметили, что им неизвестно, когда будет завоз следующей партии.

В аптеке из фармацевтической сети "Шафа" возле станции метро "20 января" сказали, что маски поступают лимитированно - 50 штук на три дня. "Мы продаем не более двух штук в одни руки. Но они быстро раскупаются", - сказали в аптеке корреспонденту "Кавказского узла".

При этом фармацевт сообщила, что маски продаются по прежним ценам - 0,2 маната (0,12 цента) за штуку.

Медицинских масок не оказалось также в пяти аптеках спального района "Ахмедлы".

Ранее Служба по контролю над потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана начала расследование в связи с ростом цен на медицинские маски. Сегодня в ведомстве отказались от комментариев о ходе расследования и заявили, что информацию представляет только пресс-служба Минэконимики. В свою очередь, в пресс-службе сказали, что "расследование продолжается".

В ведомстве также указали, что поставками в аптеки лекарств и медикаментов занимаются частные фирмы.

В Минздраве сообщили, что это ведомство ответственно за обеспечение масками медицинских учреждений, и проблем с этим нет, а поставками в аптечную сеть занимаются частные фирмы.

Главный эпидемиолог страны, завкафедрой эпидемиологии Азербайджанского медуниверситета Ибадулла Агаев считает ажтиотажный спрос на маски неоправданным.

"Здоровому человеку нет смысла надевать маску. Если вирус есть, то он может поразить и человека в маске. На сегодняшний день нет оснований для беспокойства - в Азербайджане нет коронавируса. Для защиты от вируса надо строго соблюдать гигиенические нормы", - цитирует Агаева агентство Report.

Между тем, Госагентство по туризму Азербайджана призвало граждан воздерживаться от поездок в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Источник во властных структурах пограничного с Ираном Астаринского района сказал корреспонденту "Кавказского узла", что переход на границе строго ограничен. "Из Ирана пропускают только граждан Азербайджана, возвращающихся на родину. С нашей стороны пропускают в Иран только граждан этой страны", - сказал местный чиновник.

23 февраля Турция закрыла границу с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана. Однако 26 февраля граница была открыта. Эту информацию посольства Турции подтверждают и местные жители.