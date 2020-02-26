26 февраля 2020, 15:51

Дошло до суда дело о крупных долгах по зарплате работникам завода в Избербаше

Следствие предложило ограничиться штрафом руководителю Избербашского радиозавода, обвиненного в задержке выплаты сотрудникам 46 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", долги по зарплате перед работниками Избербашского радиозавода копились с 2014 года, лишь в сентябре 2019 года они были полностью закрыты — сотрудники предприятия после вмешательства прокуратуры получили более 63 млн рублей. В отношении бывшего гендиректора завода Валентина Семендяева в 2018 году возбуждено дело по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, заместитель генерального директора  ОАО "Избербашский радиозавод им. Плешакова", занимая в 2016 году пост  и.о. генерального директора, не выплатил заработную плату 249 работникам, сумма задолженности составила около 46 миллионов рублей. При этом необходимые средства на счету были. По версии следствия, руководитель задержал зарплату, стремясь обеспечить благополучие предприятия, сообщил сегодня Следственный комитет по Дагестану. 

В ходе расследования задержанные зарплаты были полностью выплачены сотрудникам предприятия. Поэтому дело направлено в суд с ходатайством о назначении только судебного штрафа, сообщается на сайте следкома.

"Судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса", -  гласит статья 104.4 Уголовного кодекса России. Он может быть применен к тем, кто впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести и полностью возместил материальный ущерб, отмечается в статье 76.2 кодекса.

Примечание:

"ФАС уличил мэрии Махачкалы и Изербаша в нарушении антимонопольных законов", "Гуковские шахтеры попросили Мишустина закрыть вопрос выплаты долгов", "Директор завода в Астраханской области получил 7 лет за невыплату зарплат".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 февраля 2020, 14:56

26 февраля 2020, 14:45

26 февраля 2020, 14:25

26 февраля 2020, 13:57

26 февраля 2020, 13:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи