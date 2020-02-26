Дошло до суда дело о крупных долгах по зарплате работникам завода в Избербаше

26 февраля 2020, 15:51

Следствие предложило ограничиться штрафом руководителю Избербашского радиозавода, обвиненного в задержке выплаты сотрудникам 46 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", долги по зарплате перед работниками Избербашского радиозавода копились с 2014 года, лишь в сентябре 2019 года они были полностью закрыты — сотрудники предприятия после вмешательства прокуратуры получили более 63 млн рублей. В отношении бывшего гендиректора завода Валентина Семендяева в 2018 году возбуждено дело по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, заместитель генерального директора ОАО "Избербашский радиозавод им. Плешакова", занимая в 2016 году пост и.о. генерального директора, не выплатил заработную плату 249 работникам, сумма задолженности составила около 46 миллионов рублей. При этом необходимые средства на счету были. По версии следствия, руководитель задержал зарплату, стремясь обеспечить благополучие предприятия, сообщил сегодня Следственный комитет по Дагестану.

В ходе расследования задержанные зарплаты были полностью выплачены сотрудникам предприятия. Поэтому дело направлено в суд с ходатайством о назначении только судебного штрафа, сообщается на сайте следкома.