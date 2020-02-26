Побег Махи Идрисова напомнил о его связях с властями Чечни

26 февраля 2020, 03:03

Махи Идрисов, сбежавший из-под ареста в Махачкале, был посредником в общении с чеченскими властями, но свои обещания не выполнил, рассказал житель Кенхи Рамазан Джалалдинов. Различные мнения о том, какова была связь Идрисова с Рамзаном Кадыровым, высказали политолог Эдуард Уразаев и журналист Гаджимурад Сагитов.

Как писал "Кавказский узел", Махи Идрисова задержали в сентябре 2019 года. У него при обысках было найдено помповое ружье, три автомата Калашникова, гранаты, несколько пистолетов и коллекционное холодное оружие, сообщил источник в правоохранительных органах. Суд в Махачкале поместил Идрисова под домашний арест - пользователи соцсетей сочли это слишком мягкой мерой пресечения, несправедливой по отношению к другим подозреваемым по аналогичным делам. 21 февраля стало известно, что Идрисов скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Фотографии на странице Махи Идрисова в Instagram говорят о его дружеских отношениях с главой Чечни. Замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов посвятил задержанию Махи Идрисова публикацию, в которой назвал уголовное дело "временными проблемами", говорится в подготовленной "Кавказским узлом" материале "Друг Кадырова: чем известен Махи Идрисов". В настоящее время Махи Идрисов объявлен в розыск, никаких сведений о его местонахождении, в том числе в Чечне, у МВД нет, сообщил 25 февраля корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы пресс-службу МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев. При этом он отметил, что домашний арест при помощи электронного браслета Идрисову обеспечивало региональное отделение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По словам адвоката коллегии "На Малой Дмитровке" Евгения Черноусова, в случае назначения в качестве меры пресечения домашнего ареста с применением электронного браслета «ответственность несет тот, кто надевает этот браслет и дает инструкции, как все это соблюдать». Адвокат при этом сомневается, что за побег Идрисова "кого-то будут наказывать". «Здесь беглец сам себя наказывает. Такая вещь учитывается судом не в его пользу. А что касается судебных приставов, то им же не стоять стеной круглые сутки, чтобы человек не сбежал» - сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла". Рамазан Джалалдинов рассказал о посредничестве Идрисова Житель чеченского села Кенхи Рамазан Джалалдинов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о своем знакомстве с Идрисовым и его посредничестве в общении с властями Чечни. В апреле 2016 года Джалалдинов пожаловался в видеообращении президенту России Владимиру Путину на коррупцию и невыплату компенсаций за разрушенное жилье. После этого ему стали поступать угрозы, и он вынужден был уехать в Дагестан. У Джалалдинова сгорел дом. Позднее в Дагестан переехала и его семья - жена и дочери. В мае того же года Джалалдинову пообещали решить вопрос с жильем и компенсировать издержки, связанные с пожаров и переездом за пределы Чечни, а он, в свою очередь, принес извинения Рамзану Кадырову. Сопровождал Джалалдинова в поездке в Кенхи Махи Идрисов. «Он (Махи Идрисов) был посредником, хотел чтобы я извинился. Он демонстрировал, что дружит с Апти Алаудиновым (заместителем министра внутренних дел Чечни - прим. "Кавказского узла"). Они вели переговоры, а чтобы я им поверил, привлекли (дагестанского религиозного авторитета)» - рассказал Джалалдинов, посетовав при этом, что не все обещания были выполнены. Джалалдинов также отметил, что после того, как данные ему обещания не были выполнены, Идрисов также отказался помогать, причем сделал это в достаточно грубой форме. «Когда я пошел к Махи Идрисову, он даже не встретил меня. Он мне сразу сказал: «Ты его (Алаудинова) обидел. Поэтому ты сиди тише воды, ниже травы, и ко мне не суйся», - подчеркнул Джалалдинов.

Эксперты поделились мнением о связях Идрисова и руководства Чечни

Махи Идрисов позиционировал себя как человека, близкого к Кадырову, публиковал фотографии вместе с представителями высшего руководство Чечни и, по слухам, помогал дагестанцам получить ту или иную помощь у Кадырова, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Эдуард Уразаев.

«Среди дагестанцев получила распространение тенденция просить главу Чечни помочь в тех или иных делах. Это стал модной темой даже для людей, пытавшихся решать проблемы с федеральными структурами. О таких историях с получением помощью активно писали чеченские СМИ и довольно редко дагестанские. Понятно, что писали только о делах, связанных с простыми людьми», - подчеркнул он, добавив, что были и "более серьезные дела".

Уразаев напомнил, что Махи Идрисов в 2016 году пытался участвовать в выборах от отделения партии "Народ против коррупции", но после того, как партию отказались регистрировать на выборах, ее деятельность, как и активность Идрисова в ней прекратились.

Главный редактора газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов, напротив, отметил, что "не замечал, чтобы Махи Идрисов представлял какие-либо интересы Кадырова в Дагестане", и в целом не фиксировал его какой-либо заметной активности.

Различные мнения Уразаев и Сагитов высказали и по поводу того, куда мог сбежать Идрисов.

Эдуард Уразаев отметил, что, поскольку у Идрисова "успешные и демонстративные связи с Чечней", то тут же "поползли слухи, что он бежал туда". Причем, по его словам, ходят слухи и о том, что "некоторые другие подозреваемые по различным уголовным делам" тоже находятся в Чечне, пользуясь связями.

По мнению Гаджимурада Сагитова, если «убегать внутри России, то самым лучшим убежищем будет Чечня». «Если же у человека есть средства на побег за границу, то бегут в Турцию, на Украину», - рассказал журналист.