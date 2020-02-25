Азербайджан насчитал 27 обстрелов за сутки

25 февраля 2020, 09:04

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в семи селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 23 февраля Азербайджан сообщил о 24 нарушениях режима прекращения огня за сутки, а позднее - о гибели своего солдата в результате перестрелки с армянскими военнослужащими. Армения в свою очередь заявила, что при обстреле с азербайджанской стороны был ранен армянский солдат.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гаравелилер Гедабекского района, в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан и на безымянных высотах Товузского района. Эти районы, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничат с Тавушской областью Армении.

Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление по состоянию на 09.00 мск.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".