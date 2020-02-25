Сослану Созанову предъявлено обвинение в покушении на убийство

25 февраля 2020, 06:41

Бывший зампрокурора Пригородного района Северной Осетии Сослан Созанов, который в прошлом году был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве денег, также обвинен в покушении на убийство, незаконном обороте оружия и порче чужого имущества.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня 2019 правоохранители задержали сотрудника прокуратуры Северной Осетии Сослана Созанова по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателя. В июле 2019 года суд в Ессентуках постановил заключить его под стражу. Он также был заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями.

В отношении бывшего заместителя прокурора Пригородного района Северной Осетии Сослана Созанова возбуждено несколько уголовных дел. Помимо обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и покушении на получение взятки, сопряженное с вымогательством (часть 5 статьи 290 УК РФ) он также обвинен по части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). При этом дело было объединено с делом его предполагаемого сообщника, сотрудника одной из силовых структур республики, пишет сегодня, 25 февраля "Коммерсант".

По данным следствия, прокурор и его сообщник шантажировали предпринимателей и требовали у них регулярных выплат в обмен на покровительство. Кроме того, как считает следствие, шантажировали также чиновников, сообщает издание.

Бывшему прокурору также инкриминируется попытка убить жителя Владикавказа на почве ревности, в связи с чем в отношении его возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. По данным следствия, он приревновал свою жену к местному жителю и с сообщником пытался убить его, когда тот сидел в своем автомобиле. Машину они после того, как несколько раз выстрелили в мужчину, подожгли, но раненому владельцу удалось спастись. Следствие также возбудило уголовные дела по факту незаконного оборота оружия (статья 222 УК РФ) и умышленной порчи чужого имущества (статья 167 УК РФ).

Адвокат Созанова Артур Гаджинов заявил "Коммерсанту", что "обвинение против подзащитного построено на предположениях следствия и доносах тех, кто решил свести с ним личные счеты". Защитник обвинил следствие в давлении на семью Созанова, а также в том, что оно мешает работе адвокатов.

Сослан Созанов был уволен из прокуратуры лишь в начале февраля этого года, информируют "Кавказ.Реалии".

Какими-либо комментариями Сослана Созанова относительно предъявленных обвинений "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии по данным на 06.00 мск сегодня, 25 февраля информации об обвинениях, предъявленных Созанову, нет.