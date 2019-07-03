Скриншот видео обыска в доме старшего помощника прокурора Ардонского района Северной Осетии Сослана Созанова, https://youtu.be/pHANdDUJy0w

03 июля 2019, 22:40

Следком продемонстрировал богатство арестованного прокурора в Северной Осетии

Суд в Ессентуках постановил заключить под стражу старшего помощника прокурора Ардонского района Северной Осетии Сослана Созанова, заподозренного в вымогательстве миллионной взятки. Следствие опубликовало видео обыска в доме и квартире Созанова, показав его коллекции оружия и часов.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня правоохранители задержали сотрудника прокуратуры Северной Осетии Сослана Созанова по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателя.

Старший помощник прокурора Ардонского района Северной Осетии задержан по инициативе и под контролем Генеральной прокуратуры. Он подозревается в приготовлении к вымогательству взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщило ведомство.

Сегодня Ессентукский городской суд в Ставропольском крае постановил заключить подозреваемого под стражу, проинформировала сегодня Генпрокуратура на своем сайте.

Подозреваемый Сослан Созанов ранее занимал должность зампрокурора Пригородного района Северной Осетии, сообщило следствие. Оно отметило, что дело было возбуждено в июне. По данным правоохранителей, Созанов в 2018 году потребовал от руководителя одной из коммерческих организаций миллиона рублей взятки, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте недвижимого имущества Созанова и его близких. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 200 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Скриншот видео обыска в доме старшего помощника прокурора Ардонского района Северной Осетии Сослана Созанова, https://youtu.be/pHANdDUJy0wСкриншот видео обыска в доме старшего помощника прокурора Ардонского района Северной Осетии Сослана Созанова, https://youtu.be/pHANdDUJy0wНа видео обысков в доме и квартире подозреваемого, опубликованном сегодня на Youtube-канале Следкома, видна коллекция часов и охотничьих ружей, в том числе с оптическим прицелом, охотничьи трофеи.

За Созанова заступились бывшие силовики

Сегодня несколько десятков человек, требующих освобождения Созанова, пришли на площадь Свободы во Владикавказе, некоторых из них затем пригласили в дом правительства. Там их выслушал вице-премьер Ирбек Томаев и заместитель руководителя администрации главы и правительства Эврик Марзаев. "Они указывали на незаконные задержание и арест [Созанова], на то, что следствие ведется предвзято. Мы им напомнили, что никто не вправе вмешиваться в следственные действия, даже глава республики, и предложили нанять хорошего адвоката. Но вместе с тем заметили, что работника прокуратуры не могли задержать без оснований. Как мне показалось, мы услышали и поняли друг друга", - процитировала "Основа" слова Ирбека Томаева.

Он отметил, что в инициативную группу входили бывшие сотрудники МВД и прокуратуры. "Нам сказали, что все это (недопустимость вмешательства работу органов предварительного следствия. – Прим. "Кавказского узла") прекрасно понимают, а пришли сюда за общественным резонансом", - добавил вице-премьер. По его словам, инициативная группа планирует написать обращение на имя главы Северной Осетии, сообщило издание.

Комментариями самого Сослана Созанова или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Владикавказский полицейский заподозрен во взятке", "Чиновники задержаны в Северной Осетии после хищения 3 миллионов", "Заммэра Владикавказа заподозрен в крупной растрате".

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