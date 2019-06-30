30 июня 2019, 11:18

Сотрудник прокуратуры в Северной Осетии задержан по делу о взятке

Правоохранители задержали сотрудника прокуратуры Северной Осетии Сослана Созанова по подозрению в вымогательстве денег у предпринимателя, сообщило следствие.

По версии следствия, сотрудник прокуратуры вымогал деньги "у представителя коммерческих структур республики за общее покровительство его предпринимательской деятельности".

В отношении Созанова возбуждено дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, написал 29 июня со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу ТАСС.

Максимальная санкция по статье о злоупотреблении должностными полномочиями предполагает до десяти лет лишения свободы,  по статье о получении взятки - до пятнадцати лет лишения свободы.

В его квартире провели обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения, приводится сообщение пресс-службы ведомства на сайте "Основа".

Информации об уголовном деле в отношении Созанова нет на сайте Следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии на 10.50 мск сегодня. Комментариев от Созанова или его представителей относительно версии следствия не поступало. Прокуратура Северной Осетии не прокомментировала задержание своего сотрудника на 10.50 мск сегодня .

"Кавказский узел" также писал, что дознаватель владикавказского отдела полиции заподозрен в том, что получил 120 тысяч рублей за то, чтобы помочь местному жителю избежать наказания за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители проводят проверку аналогичных случаев взяточничества подозреваемого, сообщил 7 мая Следком.

Примечание:

"Арестован бывший вице-премьер правительства Ингушетии", "Пристав в Северной Осетии обвинен в многомиллионном мошенничестве". "Сотрудницы наркодиспансера во Владикавказе задержаны за взятку".

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