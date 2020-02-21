Уроженка Баксана заявила об угрозах от членов ВБОН

21 февраля 2020, 23:55

Журналистка и активистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова обратилась к правозащитникам из-за угроз, поступивших ей от имени сообщества «Во благо общего народа» после того, как она поддержала актрис из клипа солиста группы Rammstein.

Как писал "Кавказский узел", члены сообщества «Во благо общего народа» (ВБОН) утверждают, что выступают за традиционные ценности азербайджанцев, ведут благотворительную деятельность, призывают жить в соответствии с азербайджанскими обычаями. 30 октября 2019 года стало известно, что МВД России проверяет движения на экстремизм после публикации видеороликов, на которых людей избивают и заставляют извиняться за свои высказывания. Активисты движения переняли эту практику у властей Чечни, а в Азербайджане подобных тенденций нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты.

По словам Маршенкуловой, ей начали угрожать в соцсетях после того, как она написала пост в поддержку девушек в своем Telegram-канале «Женская власть».

После съемки в порноклипе солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна в Санкт-Петербурге более 20 актрис стали получать угрозы, написала 19 февраля «Фонтанка». Угрозы девушкам начали поступать после того, как 19 февраля Telegram-канал "Двач" а также активисты группы "Мужское государство" опубликовали в открытом доступе их контакты, написала русская служба ВВС.

"Вообще клевая ирония судьбы получается, конечно, как мы празднуем приближение Дня защитника Отечества. Защитники угрожают избить сначала девушек, теперь меня", - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Маршенкуловой, за видео с расправой над ней сообщество ВБОН в своем телеграм-канале предлагало награду в 120 тысяч рублей. Она опубликовала скриншот сообщения в Telegram-канале "Женская власть": судя по скриншоту, в канале под названием "ВБОН. Информация. Ликвидация" были опубликованы фото Маршенкуловой и личные данные, а также адреса в мессенджерах. Сам канал сейчас недоступен. "За видео с избиением [...] гарантируем награду 120000 рубей", - говорится в сообщении.

"Маршенкулова обратилась в Агору в связи с многочисленными угрозами [...] Ее начали травить, а в личные соцсети журналистки посыпались угрозы убийством, избиением, изнасилованием, обливанием кислотой. Кроме того, в сети начали распространять фейковые цитаты Залины и домашние адреса ее и родителей", - написал в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Ангора" Павел Чиков. Он также рассказал, что интересы журналистки будет представлять адвокат Светлана Байтурина. "Маршенкулова готовит заявление в полицию с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело за угрозу убийством", - говорится в сообщении правозащитника.

"Кавказский узел" также писал, что в 2018 году «борцы за нравственность» атаковали Дагестан. Они добились отмены аниме-фестиваля, ряда концертов музыкантов, проката фильмов. Оскорблениям и угрозам подверглись также музыканты, которые намечали концерты в республике, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

В "борьбу за нравственность" в республике включился также спортсмен Хабиб Нурмагомедов, который после победы на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе приобрел огромную популярность в Дагестане. Выступая блюстителями морали, травлей девушек и женщин занимаются интернет-сообщества активистов в Чечне и Дагестане, говорится в справочном материале "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане" на "Кавказском узле".