Вано Мерабишвили освободился из тюрьмы

20 февраля 2020, 10:07

Бывший премьер-министр Грузии, приговоренный в 2016 году к тюремному сроку, после выхода на свободу сегодня пообещал продолжить политическую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2019 года просьба об условно-досрочном освобождении Вано Мерабишвили, осужденного в 2016 году на шесть лет и девять месяцев лишения свободы, была отклонена. Защита назвала этот отказ политически мотивированным.

В 2016 году Вано Мерабишвили был приговорен к 6 годам и 9 месяцам заключения по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. В декабре 2017 года министерство по исполнению наказаний и пробации отказало Мерабишвили в условно-досрочном освобождении. 22 февраля 2019 года правительство Грузии выплатило Мерабишвили 4000 евро компенсации, установленной Европейским судом по правам человека за нарушение прав осужденного во время предварительного ареста.

Сегодня утром Вано Мерабишвили покинул тюрьму. После освобождения он поблагодарил своих сторонников за поддержку и заверил, что продолжит "активно заниматься политикой".

При этом Мерабишвили, по его словам, еще не определился, с какой партией будет сотрудничать. "За время, пока я был в тюрьме, моя партия «Национальное движение» разделилась. Я встречусь со всеми своими соратниками и тогда скажу, к какой партии я присоединюсь", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Мерабишвили, сказанные в эфире телекомпании "Мтавари архи".

В 2004-2012 годах Мерабишвили возглавлял МВД Грузии, с июня по октябрь 2012 года занимал пост премьер-министра. Вано Мерабишвили также был генеральным секретарем партии "Единое национальное движение", говорится в биографии Вано Мерабишвили, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Напомним, что в 2014 году Мерабишвили также был осужден по обвинению в разгоне акции протеста, присвоении чужого имущества и растрате, а также по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Мерабишвили вину не признал.