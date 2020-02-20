Азербайджанские солдаты. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

20 февраля 2020, 09:16

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне конфликта с Нагорным Карабахом были обстреляны 23 раза за сутки, в том числе из пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 21 раз, днем ранее – 24 раза.

За минувшие сутки было зафиксировано 23 случая нарушения режима прекращения огня, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", – сказано в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Обстрелы также велись с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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