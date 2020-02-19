На позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта Фото: Пресс-служба МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

19 февраля 2020, 09:05

Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций, днем ранее – о 23 обстрелах.

Позиции азербайджанских войск за сутки были обстреляны 21 раз, в том числе из снайперских винтовок, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении, расположенной на северо-востоке страны.

Обстрелы также велись с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха и пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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