Военные эксперты назвали новшеством участие беспилотников в учениях на Северном Кавказе

18 февраля 2020, 12:54

Увеличение числа и масштабов военных учений на территории Северного Кавказа в январе и феврале - явление плановое, однако участие в них большого количества беспилотников указывает на защитный характер этих маневров, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", двусторонние ротные тактические учения мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии проходят с 17 по 21 февраля, за это время военные из Северной Осетии, Южной Осетии и Чечни примут участие в пяти учениях. По подсчетам "Кавказского узла", это поменьшей мере пятые учения в регионах Северного Кавказа в феврале и 13-е с начала текущего года.

К учебным боям привлекли порядка 1,7 тысячи военнослужащих, задействовали около 300 единиц военной техники, среди которых танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2. Также планируется применить 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами и шесть вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Число военных в СКФО стандартное для учений в зимний период, а сами учения являются плановыми - подобные маневры проходят в данный момент по всей России, во всех военных округах, рассказал «Кавказскому узлу» член экспертного совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. Однако особенностью данных учений является наличие большого количества беспилотников и вертолетов, что говорит о том, что маневры носят защитный характер – прежде всего, от воздушных объектов, таких как самолеты, ракеты и дроны, считает эксперт.

«Используемая помимо танков техника показывает, что военные обучаются противовоздушной обороне. Идет отработка защиты важных объектов, уловимых для воздушной атаки… Прежде всего, речь идет о защите Керченского моста. Он начал работать в полном объеме, и необходимо уметь защищать его. Изначально во время стройки ответственность по защите моста возлагалась на Новороссийскую военно-морскую базу. Этой задачи до сих пор никто не снимал. База инфраструктурно связана с базой в Севастополе, и данные учения [в том числе] должны отработать связь», - рассказал Перенджиев.

Помимо прочего данные учения отрабатывают защиту всего черноморского побережья, указал Перенджиев.

«Готовим телегу зимой – в том смысле, что защищать черноморское побережье Краснодарского края, Азовского моря, крымского Причерноморья летом. Также идет работа по защите гражданских аэропортов. Не стоит забывать и о том, что основная часть военнослужащих, задействованных в Сирии, как правило, перебрасываются из СКФО. Так что это учения и про-сирийские, где важна противовоздушная оборона и умение действовать в различных неблагоприятных условиях», - сказал Перенджиев.

По его словам, наличие большого количества беспилотников обусловлено созданием и последующим расширением специальных армейских частей по работе с дронами. «Необходимость использования беспилотников показала Сирия. Необходимо уметь применять их и бороться с ними», - рассказал Перенджиев.

Активность военных в СКФО нельзя назвать высокой, сказал корреспонденту «Кавказского узла» военный обозреватель Александр Гольц.

«Аналогичная активность наблюдается и в других регионах России. Сейчас идет важный период зимних военных учений, когда завершены индивидуальные учения [солдат] и начато слаживание на уровне бригад-батальонов… Учения разбиты на несколько этапов», - рассказал Гольц.

Для Кавказа характерно большое количество учений в зимний период, и «никакого исключения нет», подчеркнул эксперт. «Стоит отметить, что [в учениях] принимают участие беспилотники. Это важно. Это говорит о том, что они все шире внедряются в деятельность вооруженных сил», - сказал Гольц, заметив, что другая техника обычна для подобных учений.

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр придерживается иного мнения: по его словам, можно констатировать наращивание интенсивности учений, что говорит о подготовке к масштабной войне.

«Россия находится в предвоенной ситуации, поэтому интенсивность нарастает. Если говорить о потенциальном противнике, то это НАТО – Америка и ее союзники. Сейчас, возможно, и Турция. Основное напряжение нарастает именно там. Ситуация предвоенная. Начало прогнозируется к 2023-2024 годам, что и приводит к увеличению интенсивности учений, это не новость», - рассказал Фельгенгауэр.

Наличие беспилотников говорит о перестройке армии и внедрении новых технологий, с помощью которых будет вестись корректировка огня, отметил он.

«Это эффективно применялось в Сирии, на Донбассе, а с 2014-2015 годов беспилотники стали обязательной частью ведения общевойскового боя. С помощью них корректируется залп артиллерии… Также вертолеты могут корректировать залп», - сказал Фельгенгауэр.

Напомним, что 9 февраля более 800 военнослужащих приняли участие в учениях связистов на полигоне близ села Алханчурт в Северной Осетии.