Военная техника. Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo.htm?objInBlock=25&f=26&fid=0&blk=10332074

10 февраля 2020, 05:58

Учения связистов прошли в Северной Осетии

Более 800 военнослужащих участвовали в учениях связистов на полигоне близ села Алханчурт.

Учения на полигоне в Северной Осетии провели связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа 9 февраля.

Военные отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, они отработали обеспечение непрерывной связи во всех видах тактических действий, говорится в сообщении, опубликованном 9 февраля на сайте Минобороны России.

Всего в учениях приняли участие более 800 военнослужащих. Были задействованы более ста единиц вооружения и спецтехники, в том числе комплексы "Редут-2УС", радиостанции Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, антенные модули Р-431АМ и портативные станции спутниковой связи "Белозер".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 февраля более трех тысяч военнослужащих приступили к учениями на полигонах в Ставропольском крае, Северной Осетии и Чечне. Российские политологи отметили, что на плановых учениях в регионах Северного Кавказа военные отрабатывают оборонительную тактику с учетом опыта боев в Сирии. Их грузинские коллеги считают, что учения в России связаны с политическим кризисом в Грузии.

Примечание:

"Решение России перевооружить армию Абхазии последовало за военным усилением Грузии", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2020, 05:28

10 февраля 2020, 04:29

  • Правозащитники назвали нападение на Милашину и Дубровину частью общей кампании

    Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину связано с их работой, отметил правозащитник Олег Козловский, чье похищение в Магасе расследуется больше года. Агрессия по отношению к журналистам и правозащитникам является частью общей кампании по их выдавливанию из Чечни, считает руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.

10 февраля 2020, 03:30

10 февраля 2020, 02:31

10 февраля 2020, 01:32

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи