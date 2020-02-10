Учения связистов прошли в Северной Осетии

10 февраля 2020, 05:58

Более 800 военнослужащих участвовали в учениях связистов на полигоне близ села Алханчурт.

Учения на полигоне в Северной Осетии провели связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа 9 февраля.

Военные отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, они отработали обеспечение непрерывной связи во всех видах тактических действий, говорится в сообщении, опубликованном 9 февраля на сайте Минобороны России.

Всего в учениях приняли участие более 800 военнослужащих. Были задействованы более ста единиц вооружения и спецтехники, в том числе комплексы "Редут-2УС", радиостанции Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, антенные модули Р-431АМ и портативные станции спутниковой связи "Белозер".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 февраля более трех тысяч военнослужащих приступили к учениями на полигонах в Ставропольском крае, Северной Осетии и Чечне. Российские политологи отметили, что на плановых учениях в регионах Северного Кавказа военные отрабатывают оборонительную тактику с учетом опыта боев в Сирии. Их грузинские коллеги считают, что учения в России связаны с политическим кризисом в Грузии.