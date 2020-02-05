Политологи сочли учения на Кавказе связанными с сирийским конфликтом и кризисом в Грузии

05 февраля 2020, 14:29

На плановых учениях на Северном Кавказе военные отрабатывают оборонительную тактику с учетом опыта боев в Сирии, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи. Их грузинские коллеги связали учения в России с политическим кризисом в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля более 3000 военнослужащих приступили к учениям на полигонах в Ставропольском крае, Северной Осетии и Чечне. Учебные маневры мотострелков проходят до 7 февраля при поддержке штурмовиков Су-25СМ и ракетного комплекса "Искандер", сообщили военные.

Учения мотострелков Южного военного округа носят плановый характер, считает член экспертного совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, 1 декабря 2019 года начался зимний период обучения военных, а февраль – самое удобное время для тренировки: зимние условия дают представление о том, насколько войска готовы суровым условиям войны.

Регионы для учений выбраны неслучайно – на Ставрополье, в Северной Осетии и Чечне "сформирована хорошая учебно-боевая инфраструктура", сказал Перенджиев. "Опасности там нет. Но есть учебные центры, площадки, полигоны. Тут все отработано", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что эти учения - часть подготовки к масштабным учениям "Кавказ-2020". "Так бывает всегда – от меньшего к большему. Сейчас учения относительно маломасштабные, затем крупные", - сказал эксперт.

Начатые учения – плановые, подтвердил президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. "О них заранее известно: чтобы не было несчастных случаев, не столкнулись самолеты в воздухе, не оказались гражданские суда под ударом. Существует план оперативной подготовки вооруженных сил на год, в связи с которым и проходят учения", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Сивков.

По его оценке, участие 3000 военных свидетельствует о среднем масштабе учений. "Исходя из состава [участников учений], речь идет о борьбе с высокотехнологичным противником, а не с террористами. Можно предположить, что отрабатывается участие военных сил РФ масштаба вооруженного конфликта либо локальной войны", - сказал Константин Сивков.

Поскольку в учениях задействованы штурмовики Су-25СМ и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", можно сделать вывод, что отрабатывается система противоракетной и противовоздушной обороны, добавил Александр Перенджиев. "Речь идет и о борьбе с летательными дронами, что практиковалось в Сирии. Кстати, только там стало очевидно, что высокотехнологичной борьбе надо учиться в том числе в условиях гор", - сказал Перенджиев.

"Разумеется, учения должны повысить качество борьбы с терроризмом. Если сирийские боевики используют дроны, то почему бы им не возникнуть на Кавказе. Предполагается, что такие удары нужно уметь отражать и в условиях Северного Кавказа", - пояснил эксперт.

Российские военные не готовятся к вооруженному конфликту на Кавказе



Учения не направлены против конкретного условного противника, убежден Перенджиев. "К примеру, Грузия тут никак фигурировать не может. Если бы учения проводились еще и на территории Южной Осетии или Абхазии... Но тут исключительно российский юг", - сказал он.

Российские военные не готовятся к боям с конкретным противником, и Грузия не является прототипом условного противника в случае этих учений, согласен Константин Сивков. "Речь идет о противодействии противнику, у которого есть самое совершенное оружие, против самой совершенной армии мира. Назвать конкретную страну было бы неполиткорректно", - сказал он.

Войска дислоцируются на территории России и даже в тех регионах, где не может быть прямой военной угрозы, они проводят учения, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель Александр Гольц. "В данном случае – это именно такие учения. Но, конечно, около Южного военного округа есть много потенциальных горячих точек: Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия", - сказал Гольц.

В августе 2008 года Россия после участия в "Пятидневной войне" признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. С тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Грузинские политологи связали российские учения с кризисом в Грузии



Учения на юге России – это ответ на учения НАТО, проходящие по всей Восточной Европе, считает учредитель НПО "Грузино-Кавказский институт стратегических исследований", полковник запаса Теймураз Туманишвили. "Естественно, что подспудной задачей ставится создание перманентного эмоционального прессинга на Грузию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учения 3000 человек - это маневры небольшого масштаба, на которых отрабатывается тактика подразделений на уровне от батальона до бригады, однако за ними могут последовать широкомасштабные учения на уровне оперативно-тактических соединений, предположил профессор политологии Международного Кавказского университета в Тбилиси Вахтанг Маисая.

Он не исключил, что учения продолжатся на территории российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии. "В 2015 году были подписаны соглашения о создании коалиционных сил между Россией, Абхазией и Южной Осетией, и уже на 90% завершена комплектация этих сил. Так что следует ожидать, что на территории Абхазии и Южной Осетии пройдут учения с участием 5000-10000 военных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Вахтанг Маисая.

Минобороны Грузии вряд ли организует в ответ самостоятельные учения, поскольку Вооруженные силы Грузии уже участвуют в учениях НАТО, уточнил эксперт. "Грузинские войска получили обучение и участвуют в международной операции НАТО в Афганистане. Так что в случае необходимости они могут дать отпор агрессии, однако в дополнительных внеплановых учениях нет необходимости", - сказал Маисая.

Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, однако оно так и не было принято. Грузия с ноября 2009 года принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. В самой Грузии с 2011 года ежегодно проводятся военные учения НАТО, которые являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и Североатлантическим альянсом, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Эксперты не увидели оснований предполагать, что Россия готовит войска для вмешательства во внутренние дела Грузии в случае кризиса или гражданского противостояния во время выборов в грузинский парламент в октябре 2020 года.

"Но тут всегда действуют по нескольким направлениям. Первое - это ответ на учения НАТО, Второе - нестабильная ситуация в самой Грузии: оппозиция наступает на пятки правительству, и в правящей партии наблюдается брожение. При таком раскладе учения на Северном Кавказе - это, конечно, своего рода намек "ведите себя с учетом мнения своего северного соседа, который может решиться на что-то серьезное", - сказал Темури Туманишвили.

На фоне политического кризиса в Грузии российские учения могут косвенно влиять на политическую ситуацию в стране, согласился Вахтанг Маисая.

Напомним, 14 ноября 2019 года парламентское большинство от правящей партии "Грузинская мечта", несмотря на обещание, данное лидером партии Бидзиной Иванишвили, отклонило конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года исключительно по пропорциональной системе. После этого в Грузии начались массовые акции протеста.

Требование внести изменения в избирательную систему еще в июне 2019 года выдвигали участники митингов в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".