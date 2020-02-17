Учения более 1,7 тысячи военных начались на Северном Кавказе

17 февраля 2020, 06:56

К учениям на Северном Кавказе приступили военнослужащие мотострелковых соединений и воинских частей Северной Осетии, Южной Осетии и Чечни.

Двусторонние ротные тактические учения мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии начались сегодня и пройдут до 21 февраля, за это время военные из Северной Осетии, Южной Осетии и Чечни примут участие в пяти учениях.

К учебным боям привлекли порядка 1,7 тысячи военнослужащих, задействовали около 300 единиц военной техники, среди которых танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, приводит сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС. В ходе учений планируют также применить 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами и шесть вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля более 800 военнослужащих приняли участие в учениях связистов на полигоне близ села Алханчурт в Северной Осетии.