14 февраля 2020, 06:03

Бывший прокурор в Северной Осетии задержан по делу об убийстве гражданской жены

Следователи задержали бывшего прокурора в Северной Осетии Игоря Чельдиева после обнаружения тела его гражданской супруги на участке возле дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Кавказский узел" информировал, что журналист Заур Фарниев в своем Telegram-канале ZRFV 13 февраля сообщил об обнаружении оперативниками тела гражданской супруги бывшего прокурора в Северной Осетии на его загородном участке. Фарниев со ссылкой на источник в силовых структурах региона указал, что бывший прокурор признался в убийстве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), бывший старший прокурор прокуратуры Северной Осетии Игорь Чельдиев задержан, пишет сегодня, 14 февраля, со ссылкой на Следственный комитет России "Коммерсант".

Чельдиев сообщил, что его гражданская жена неудачно упала и ударилась головой, но эксперты сделали предварительное заключение, что ее смерть наступила от удара каминной кочергой, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах издание.

44-летняя женщина пропала 4 января. 13 февраля при осмотре территории домовладения в селении Кобань Пригородного района, где она проживала вместе с местным жителем, ее тело было обнаружено захороненным, говорится в сообщении, опубликованном 13 февраля на сайте следственного управления Следственного комитета по Северной Осетии.

Чельдиев написал явку с повинной, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, сообщает сегодня РЕН ТВ.

Игорь Чельдиев работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии. В январе 2017 года был награжден знаком отличия "За верность закону" I степени, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Примечание:

"Арест Швецовой актуализировал вопрос о кадровых чистках в силовых структурах Северной Осетии", "Прокурор арестована во Владикавказе по делу Аслана Гагиева", "По делу Аслана Гагиева задержана заказчица убийства".

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