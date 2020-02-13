Труп женщины найден на даче бывшего прокурора в Северной Осетии

13 февраля 2020, 23:50

Оперативники обнаружили тело гражданской супруги бывшего прокурора в Северной Осетии на его загородном участке, сообщил журналист Заур Фарниев. О пропаже женщины месяц назад заявила ее сестра.

Силовики решают вопрос о задержании бывшего высокопоставленного сотрудника североосетинской прокуратуры, на загородном участке которого было обнаружено закопанное тело его гражданской жены, сообщает сегодня журналист Заур Фарниев в своем Telegram-канале ZRFV.

«Один из оперативников обратил внимание на возвышенность в огороде бывшего прокурора. Когда у (бывшего прокурора) попросили лопату, он занервничал и сообщил, что его жена сама упала и ударилась головой», - сообщил сегодня Фарниев в 21.31 мск.

По данным на 23.07 мск сегодня, бывший прокурор признался в убийстве своей гражданской супруги. Об этом журналисту сообщил источник в силовых структурах региона. На территории дачи бывшего высокопоставленного работника прокуратуры проходят следственные действия.

Гражданская супруга бывшего прокурора пропала месяц назад, об этом в полицию сообщила ее сестра, сообщает сегодня Telegram-канале Baza. По данным канала, поиски женщины продолжались с января, но не давали никаких результатов до сегодняшнего дня. На теле женщины эксперты обнаружили следы тяжелой черепно-мозговой травмы, отмечается в сообщении канала.