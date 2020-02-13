Подача тепла в дома волгоградцев восстановлена после аварии

13 февраля 2020, 19:40

Устранены последствия аварии, в результате которой остались без отопления несколько домов в Волгограде, отчиталась теплоснабжающая компания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в центре Волгограда были экстренно эвакуированы ученики музыкальной школы, на территории которой прорвало теплотрассу. Авария произошла из-за изношенных труб, рассказали очевидцы.

В 19.50 по местному времени (18.50 мск) работы на месте аварии были завершены, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании "Концессии теплоснабжения" Наталья Чернышова.

По ее словам, из-за аварии отопление было отключено в нескольких домах. "На данный момент теплоноситель начал поступать в систему", - сказала Чернышова.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с затоплением подвала музыкальной школы горячей водой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.