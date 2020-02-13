Детская музыкальная школа №1 в Волгограде. Фото: официальный сайт Детская музыкальная школа №1 https://dmsh1vlg.ru/

13 февраля 2020, 19:40

Подача тепла в дома волгоградцев восстановлена после аварии

Устранены последствия аварии, в результате которой остались без отопления несколько домов в Волгограде, отчиталась теплоснабжающая компания.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в центре Волгограда были экстренно эвакуированы ученики музыкальной школы, на территории которой прорвало теплотрассу. Авария произошла из-за изношенных труб, рассказали очевидцы.

В 19.50 по местному времени (18.50 мск) работы на месте аварии были завершены, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании "Концессии теплоснабжения" Наталья Чернышова.

По ее словам, из-за аварии отопление было отключено в нескольких домах. "На данный момент теплоноситель начал поступать в систему", - сказала Чернышова.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с затоплением подвала музыкальной школы горячей водой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Примечание:

"Жители 27 домов и школа остались без отопления в Нальчике", "Возобновлено теплоснабжение волгоградской пятиэтажки", "Без света остаются 84 тысячи жителей Ростовской области".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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