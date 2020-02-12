Мэрия потребовала выселить жильцов аварийного дома в центре Сочи

12 февраля 2020, 04:36

Центральный районный суд Сочи не стал рассматривать иск мэрии о принудительном выселении шести жильцов аварийного многоквартирного дома из-за несоблюдения досудебного порядка решения спора. При этом одна из ответчиц подала иск против мэрии, требуя отменить постановление о признании дома аварийным.

Сообщение об иске мэрии с требованием выселить жильцов дома в центре Сочи поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 26 января. "Наша семья из 5 человек с 1997 г. проживает по адресу Воровского [...]. Под домом в собственность оформлена земля, которую [...] изъяла администрация Сочи без компенсации. Сначала нас (семью [...]) пытались переселить в одну квартиру с чужим человеком - [...], а теперь в суде находится на рассмотрении дело о выселении нас в принудительном порядке с ничтожной компенсацией", - написал автор сообщения Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

11 февраля Центральный районный суд Сочи под председательством судьи Владимира Ефанова приступил к слушанию гражданского дела по иску администрации города о принудительном изъятии для муниципальных нужд квартиры в доме №39А по улице Воровского и выселении из нее шестерых жильцов, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на заседании.

Согласно иску мэрии, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", постановлением главы города от 1 февраля 2007 года №128 многоквартирный дом по адресу: Сочи, Центральный район, улица Воровского, дом №39А признан непригодным для проживания, в связи с чем позднее включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы. В иске чиновники потребовали изъять для муниципальных нужд жилое помещение, принадлежащее в долях Копачевой и пяти членам семьи Швыдких, с выплатой им выкупной цены в общем размере 9,557 миллиона рублей, а также выселить жильцов из этой квартиры и снять с регистрационного учета по данному адресу.

Одна из ответчиц Ирина Копачева заявила в суде, что мэрия не соблюла досудебный порядок урегулирования спора и не вручила ей иск с 99 приложениями. Судья Ефанов, вернувшись из совещательной комнаты, постановил удовлетворить ходатайство ответчицы и оставить иск мэрии без рассмотрения.

Представитель мэрии заявила в суде, что администрация намерена снова подать иск с аналогичными требованиями.

Ирина Копачева пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что ей не была предоставлена копия иска мэрии, где она проходит соответчицей с семьей ее соседей Швыдких, а о судебном процессе узнала случайно через информацию о деле на сайте суда.

Копачева сообщила, что 11 февраля подала иск против мэрии с требованием отменить постановление о признании дома №39А по улице Воровского аварийным.

Иск Копачевой к мэрии поступил в суд, решение о принятии его к рассмотрению еще не принято, сообщил 11 февраля "Кавказскому узлу" специалист пресс-службы Центрального районного суда.

Еще одна из ответчиц по иску Оксана Швыдкая считает, что дом в самом центре Сочи был отреставрирован за счет жильцов и не является аварийным.

"Мы живем в самом сердце курорта. Здесь земля на вес золота. У нас ее изымают за копейки. Дом мы реставрировали на свои деньги. Он никакой не аварийный... Почему мы должны... ухудшать свои условия? На их компенсацию мы не купим даже собачью будку в Сочи", - сказала она "Кавказскому узлу", подчеркнув, что не согласна с иском мэрии.