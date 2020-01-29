"Одинокий тополь" в Калмыкии впервые претендует на победу в европейском конкурсе

29 января 2020, 05:29

Победитель национального отборочного конкурса "Российское дерево года – 2019" – калмыцкий "Одинокий тополь", будет представлять Россию на международном конкурсе "Европейское дерево года". Одинокий тополь в год посещает около сотни тысяч туристов, а само место является священным для калмыков.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июля 2017 года у Одинокого тополя, который растет рядом с поселком Хар-Булук в Целинном районе, было открыто редкое буддийское культовое сооружение – ступа Калачакры. Эксперты заявили, что ступа повысит туристическую привлекательность одного из самых посещаемых мест в республике. При этом они высказали опасения, что высокая посещаемость может навредить Одинокому тополю.

Одинокий тополь был высажен буддийским монахом по имени Багдохна Хурлын Пурдаш Лам в 1846 году. Находится в Целинном районе республики, на южном склоне хребта Хамур в пяти километрах от поселка Хар-Булук. Является священным местом Калмыкии и памятником природы регионального значения. Включён в систему особо охраняемых территорий. Рядом с тополем имеются природные родники с лечебными водами.

Калмыцкое дерево впервые будет представлять Россию на международном уровне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника управления лесного хозяйства Минприроды Калмыкии Артур Корнеев.

"Конкурс проводится Чешским экологическим фондом с 2011 года во всех европейских странах. Его цель – выявить в разных странах мира деревья с самой интересной историей и подчеркнуть их значение в природном и культурном наследии. Поэтому основные критерии отбора конкурсантов и победителей – не красота, размер или возраст, а история дерева и его связи с людьми", – рассказал Корнеев.

В этом году, по его словам, в конкурсе будут участвовать 16 стран: Россия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская республика, Нидерланды, Франция, Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Испания, Великобритания.

Представитель Минприроды Калмыкии также уточнил, что, согласно данным Национального реестра старовозрастных деревьев России, Одинокому тополю уже 103 года, его высота 22 метра.

Одинокий тополь в год посещает около сотни тысяч туристов, но поток туристов и паломников не навредит дереву, уверен глава села Хар-Булук Вячеслав Гучинов.

"Подавляющее большинство туристов, приезжающих в Калмыкию, посещают Одинокий тополь. Кроме того, это место популярно у местных буддистов – здесь проводятся обряды, национальные праздники. Думаю, в год здесь бывает не менее сотни тысяч человек. Конечно, уплотнение почвы от такого количества посетителей опасно для дерева. Но мы принимаем все необходимые меры, чтобы не ограничивать доступ к Одинокому тополю и при этом сохранить его", – заявил Гучинов.

По его словам, для сохранения памятника природы власти Калмыкии создали специальную рабочую группу.

"Когда проходил российский конкурс, Одинокий тополь исследовали специалисты из федерального Министерства природных ресурсов и Центра древесных экспертиз. Эксперты дали свои рекомендации. И, по поручению республиканских властей, для выполнения этих рекомендаций была создана рабочая группа, куда вошли представители нашего села, района, Минприроды Калмыкии. В прошлом году мы присыпали плодородный слой, взрыхлили почву вокруг дерева, добавили туда рекомендованные лекарственные составы. Весной сделаем деревянные настилы вокруг дерева, чтобы снизить давление на грунт", – рассказал Вячеслав Гучинов.

Он добавил, что считает правдоподобной легенду, согласно которой тополь вырос из посоха буддийского монаха.

"По легенде, Пурдаш-лама воткнул посох, чтобы отметить место для строительства субургана. То, что посох расцвел, заметил мой прадед. Это он рассказал людям о необычном явлении. В детстве мы часто бывали возле тополя. И каждый житель нашего села знает, что почва вокруг него всегда влажная, даже летом. Дело в том, что там грунтовые воды расположены близко к поверхности. Я разговаривал со специалистами и они подтвердили, что могло случиться так, что дерево посоха было еще "живым". И оно зацвело, потому что попало в благоприятные условия", – сказал Гучинов.

По его мнению, местечко близ Хар-Булука останется для калмыков священным, вне зависимости от того, сколько проживет Одинокий тополь.

"Есть разные сведения – тополь может и 200-300 лет прожить, может и 500. Все зависит от самих жителей Калмыкии. Но Пурдаш-лама не зря отметил это место. Оно священное само по себе – не только дерево. Каждый, кто приходит сюда, должен это понимать и вести себя здесь соответственно", – подчеркнул Гучинов.