28 января 2020, 23:19

Альпинист из Польши пропал на Эльбрусе

Спасатели Эльбрусского отряда приступили к поиску альпиниста из Польши, исчезнувшего в горах Кабардино-Балкарии после восхождения.

Информация об альпиниста поступила спасателям в 20.00 мск сегодня.

Группа альпинистов из Польши сообщила о пропаже земляка, после того как он не вернулся в условленное место после восхождения на гору Эльбрус, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус - патриарх кавказских гор".

Сами они решили прервать восхождение на высоте 5000 метров из-за неблагоприятных погодных условий и спустились вниз на поляну Азау, свой маршрут они не зарегистрировали в МЧС, отмечают спасатели.

На поиски альпиниста вышли 10 спасателей Эльбрусского поисково-спасательный отряда, говорится в сооббщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 25 января спасатели эвакуировали с высоты 4700 метров травмированного туриста.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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