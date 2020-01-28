Военнослужащие мотострелковых подразделений во время учения. Фото: Минобороны РФ https://function.mil.ru/

28 января 2020, 14:46

Свыше 1800 военных привлечены к учениям в Чечне

Военнослужащие мотострелковых подразделений 42-й дивизии Минобороны, дислоцированной в Чечне, проводят учения с боевой стрельбой на трех полигонах. В учениях задействованы более 1800 военнослужащих и порядка 150 единиц бронетехники.

Учения проходят на военных полигонах "Альпийский", "Калиновская" и "Гвардеец", сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре республики.

По данным ведомства, мотострелки отрабатывают стрельбу из стрелкового и штатного оружия, учатся метанию гранат и преодолению полосы препятствий, механики-водители сдают нормативы по вождению гусеничной и колесной техники. Танкисты и военнослужащие артдивизионов проводят боевые стрельбы из танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты и минометов, рассказали в военной комендатуре.

"На полигоне "Гвардеец" танкисты, военнослужащие артиллерийских подразделений и экипажи БМП проводят боевые стрельбы из штатного вооружения. Учебные занятия, в которых задействованы свыше 1800 человек личного состава и около 150 единиц боевой техники, продлятся до конца недели, и завершатся ротными тактическими учениями", - рассказал представитель комендатуры.

"Кавказский узел" также писал, что ранее более 1000 военнослужащих отработали навыки обороны и наступления на позиции условного противника и провели разведку местности на горном полигоне в Чечне.

Примечание:

"Более 1200 военных приняли участие в учениях в Чечне", "Учения морской пехоты прошли в Дагестане", "Антитеррористические учения прошли в Кабардино-Балкарии".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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