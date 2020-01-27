Здание волгоградской облдумы. Фто Пресс-службы https://volgoduma.ru/information/news/37439/

27 января 2020, 10:53

Депутаты сняли ограничения на митинги в Волгограде

Волгоградская облдума отменила запрет проводить митинги и пикеты около зданий органов власти и силовых структур. Ограничения, действовавшие в регионе с 2005 года, Конституционный суд счел нарушением прав людей.

Депутаты Волгоградской облдумы сегодня сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о публичных мероприятиях, отменяющие запрет на проведение публичных акций около зданий органов власти.

По словам председателя комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаила Струка, решение внести изменения в закон "направлено на реализацию свободного волеизъявления человека и гражданина", пишет местное издание РИАЦ.

За поправки в закон проголосовали все 35 депутатов, присутствовавших на заседании. Проект закона внесли в облдуму 23 члена фракции "Единая Россия" и сенаторы от Волгоградской области, информирует "Высота 102".

В Волгоградской области с 2005 года действовал запрет проводить собрания ближе 100 метров к зданиям администрации области, мэрии Волгограда, региональных управлений МВД, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, МЧС, прокуратуры и воинских подразделений, уточняет агентство.

Отменить ограничения Волгоградскую областную думу обязал Конституционный суд России, который признал запрет незаконным, сообщило издание V1.ru 22 января, когда стало известно о планах депутатов рассмотреть законопроект.

"В Республике Коми местные активисты выиграли у администрации данного субъекта РФ иск об отмене запрета на проведение публичных мероприятий на главной площади перед зданием администрации. Решение Конституционного суда РФ стало прецедентом, который распространяется на подобные запреты в других регионах России. По решению суда региональные власти не вправе устанавливать данные ограничения, поскольку этот вопрос не находится в их компетенции", - процитировало издание пояснительную записку к законопроекту Волгоградской облдумы.

Решение Конституционного суда было опубликовано 6 ноября 2019 года, сообщили в тот же день "Ведомости". Юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак назвал тогда решение Конституционного суда "большой победой". По его словам, такой запрет существует во многих регионах страны, и чиновники часто используют его, чтобы обосновать отказ проводить митинги, уточнило издание.

Примечание:

"Активисты провели одиночные пикеты после отказа согласовать акцию в Волгограде", "Волгоградские активисты потребовали освободить политзеков", "Организатор акции "Стратегия-31" провел одиночный пикет в Волгограде".

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