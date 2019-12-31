Активисты провели одиночные пикеты после отказа согласовать акцию в Волгограде

31 декабря 2019, 15:01

Участники всероссийской акции "Стратегия-31" Галина Заболотнева и Владимир Васильченко провели сегодня в центре Волгограда одиночные пикеты против нарушения конституционного права на мирные собрания. 30 декабря суд отклонил очередной иск активистов против мэрии, которая отказывается согласовывать массовые пикеты и митинги.

"Кавказский узел" сообщал, что в Волгограде регулярно проводятся пикеты в рамках всероссийской акции "Стратегия-31".

"Стратегия-31" — гражданское движение в защиту свободы собраний. Активисты этого движения каждый месяц, в котором есть 31-е число, проводят в разных городах России акции с требованием исполнения статьи 31 Конституции, регламентирующей право на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Полный текст Конституции РФ размещен в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Активистка Галина Заболотнева в течение 40 минут стояла сегодня в середине дня на аллее Героев с плакатом "Конституция РФ. Граждане России имеют право собирать… валежник". Слова "мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование" на плакате были нарочито зачеркнуты.

"Власти сами не соблюдают Конституцию. У нас отняли право на свободу собраний, на митинги, нормальный выход на пенсию", - сказала Галина Заболотнева корреспонденту "Кавказского узла".

3 октября 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Это вызвало протесты по всей России, в том числе в Волгограде. В первую годовщину реформы в Волгограде прошли одиночные пикеты, участники которых указали, что большинство россиян продолжает негативно относиться к повышению пенсионного возраста.

Владимир Васильченко стоял у здания Центробанка. Один из его плакатов содержал требование об отставке мэра, другой гласил: "Граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 31 статья Конституции РФ". Пикет продолжался час, еще по 10 минут Васильченко простоял с плакатами у входов в областную и городскую думы.

Когда Васильченко подошел к зданию областной администрации, полицейские сфотографировали его плакат. У здания гордумы охранник потребовал от активиста уйти. "Охранник убежал вызывать полицию, чтобы нас арестовали, но я сказал, что мы долго стоять и ждать полицию не будем, давайте ее быстрее. После чего мы ушли, простояв на пять минут дольше запланированного", - рассказал активист.

Суд признал законным отказ мэрии согласовать акцию

Владимир Васильченко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 30 декабря суд Центрального района отказался удовлетворить его иск к мэрии города, не согласовавшей массовый пикет под предлогом уборки города. Во время пикета Васильченко близ Центробанка ездили два трактора. "Их прислали проводить уборку, хотя никакого снега в городе нет - это смешно", - отметил активист.

Местные власти отказываются согласовывать актистам заявки на митинги в центре города. Владимир Васильченко оспаривал в суде отказы мэрии от согласования акций, но суд всякий раз занимает сторону властей.

Прохожие поддержали пикетчиков. "По Конституции Россия - демократическое государство. Если граждане требуют согласовать им пикет, то почему этого не делают?" - сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Виктория. "С тем, что надо соблюдать законы, не поспоришь", - прокомментировал пикет прохожий, представившийся Константином.

На сайте Центрального райсуда Волгограда к 15.01 мск 31 декабря отсутствует информация о рассмотрении иска Васильченко.