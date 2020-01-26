На месте захоронения двух мужчин в Дагестане. Фото: скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/B7yA-pciyAk/

26 января 2020, 20:11

Двое пропавших в Дагестане мужчин найдены убитыми

Полицейские в Дагестане задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которые ранее были объявлены в розыск как пропавшие без вести.

По данным ведомства, 46-летний Сергей Окружко и 40-летний Виктор Белокобыльский, уроженец Украины, пропали в поселке Кривая Балка под Махачкалой. Об их исчезновении стало известно 9 января.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий [...] установлены места захоронения двух убитых мужчин, разыскиваемых ранее как пропавших без вести. Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны и дают признательные показания", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице МВД по Дагестану в Instagram (mvd.dagestan).

В комментариях к посту пресс-служба ведомства отметила, что вероятной причиной убийства стал бытовой конфликт. Отмечается, что мужчины были убиты кухонным ножом.Скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/B7yA-pciyAk/

Также на странице опубликовано видео, где видно, как мужчина, на правой руке которого висят наручники, лопатой и сапой откапывает место захоронения. Запись прерывается на том моменте, когда мужчина демонтирует элементы одежды со следами крови. 

"Тела извлечены и направлены для исследования в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы", - добавили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По состоянию на 20.10 мск на сайте Главного управления МВД по Дагестану нет информации об обнаружении места захоронения двух ранее пропавших мужчин. 

Как писал "Кавказский узел", 21 января Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 80 тысяч евро компенсации родственникам 20 уроженцев республик Северного Кавказа, похищенных в 2000-2006 годах.

Примечание:

"Адвокат потребовал расследовать давление на присяжного в Дагестане", "Дагестанские исламоведы осудили практику "убийств чести", "Уроженец Дагестана арестован по делу об убийстве Окуевой". 

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