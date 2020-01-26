Двое пропавших в Дагестане мужчин найдены убитыми

26 января 2020, 20:11

Полицейские в Дагестане задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин, которые ранее были объявлены в розыск как пропавшие без вести.

По данным ведомства, 46-летний Сергей Окружко и 40-летний Виктор Белокобыльский, уроженец Украины, пропали в поселке Кривая Балка под Махачкалой. Об их исчезновении стало известно 9 января.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий [...] установлены места захоронения двух убитых мужчин, разыскиваемых ранее как пропавших без вести. Подозреваемые в совершении тяжкого преступления задержаны и дают признательные показания", - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице МВД по Дагестану в Instagram (mvd.dagestan).

В комментариях к посту пресс-служба ведомства отметила, что вероятной причиной убийства стал бытовой конфликт. Отмечается, что мужчины были убиты кухонным ножом.

Также на странице опубликовано видео, где видно, как мужчина, на правой руке которого висят наручники, лопатой и сапой откапывает место захоронения. Запись прерывается на том моменте, когда мужчина демонтирует элементы одежды со следами крови.

"Тела извлечены и направлены для исследования в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы", - добавили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По состоянию на 20.10 мск на сайте Главного управления МВД по Дагестану нет информации об обнаружении места захоронения двух ранее пропавших мужчин.

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