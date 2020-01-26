Журналисты заявили об ограничениях свободы медиа на выборах в Азербайджане

26 января 2020, 03:06

На телеканалах и в государственных СМИ Азербайджана в период избирательной кампании преобладает информация в пользу власти и полностью отсутствует политический плюрализм, заявили Институт демократических инициатив и азербайджанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря 2019 года подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики указали на вмешательство властей в избирательную кампанию в Азербайджане.

"Институт демократических инициатив" (ИДИ) 26 декабря 2019 года распространил предвыборный отчет, в котором дается оценка ситуации в стране в преддверии внеочередных парламентских выборов. Избирательная кампания по внеочередным выборам в парламент Азербайджана проходит в обстановке ограничения политических свобод, а само решение о роспуске парламента противоречит Конституции и не учитывает международной демократической практики, пришел к выводу ИДИ.

Вечером 24 января Институт демократических инициатив обнародовал отчет по итогам мониторинга на первом этапе избирательной кампании по парламентским выборам. В нем отражены результаты исследования с 11 декабря 2019 года по 16 января - в период до предвыборной агитации. Объектом мониторинга стали гостелеканал AzTV, ОТВР (общественное телевидение и радио) и Real TV (частный телеканал), государственное информационное агентство "Азертадж", официальная газета "Азербайджан", информагентства "Report", "Turan", интернет-издание Meydan TV, сайт оппозиционной газеты "Азадлыг". На телеканалах мониторинг был ежедневным в течение 37 дней в прайм-тайм (с 19.00 по 23.00), сказано в отчете, опубликованном на сайте ИДИ.

"СМИ, в особенности электронные, играют важную роль в формировании во время выборов мнения избирателей. В Азербайджане около 95 процентов информации люди потребляют из электронных медиа. При этом, все еще основную роль в информировании населения, в особенности старшего поколения, играют телеканалы. В последние пять лет из госбюджета на содержание государственного телевидения было выделено 160 млн манатов (95 млн долларов), общественного телевидения - 65 млн манатов (39 млн долларов). Еще государство выделило 30 млн манатов (18 млн долларов) на поддержку пяти частных телеканалов. Несмотря на то, что телеканалам, в том числе за счет налогоплательщиков выделялись большие средства, в эфире нет политического плюрализма", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов исследования, эксперт в области прав медиа Алескер Мамедли.

По его словам, агитация ведется в пользу власти, а "альтернативные мнения не имеют доступа на телеканалы, да и на радио". "Оппозиция на ТВ отсутствует. Если оппозиция упоминается, то в негативном свете", - сказал Мамедли.

Он отметил, что в ходе избирательной кампании картина не поменялась. "Мы проводили мониторинг трех телеканалов. Выявлено абсолютное преобладание информации в пользу властей, отсутствие материалов с критикой правительства и позитивной информации об оппозиции. Телеканалы не соблюдают таких универсальных принципов медиа, как объективность, беспристрастность, непредвзятость, плюрализм. Телеканалы далеки от функций, которые выполняют вещатели в демократическом обществе", - считает автор исследования.

Мамедли напомнил, что телеканалы отказались вести агитацию на платной основе. "На бесплатной основе агитации обязано было обеспечить Общественное телевидение, но для партий и блоков, имеющих кандидатов в более чем 60 округах. Такое право получила правящая партия "Ени Азербайджан", но она отказалась от этого. На платной основе общественный вещатель предложил фантастические тарифы. В итоге, телеэфир остался вне выборов. Видимо, власти хотят, чтобы вообще тема выборов не присутствовала на ТВ, дабы не привлекать внимание населения к политике, повышать активность граждан", - предположил он.

Алескер Мамедли отметил, что официальная газета "Азербайджан", государственное информационное агентство "Азертадж" и агентство Report публиковали большое число материалов в пользу властей. Вместе с тем, эти СМИ против оппозиции разместили мало публикаций. На оппозиционной сайте azadliq.info картина была противоположной - здесь доминировала критика власти. Среди ресурсов, которые соблюдали этические принципы, эксперт назвал агентство Turan и Meydan.Tv. "Turan и Meydan.Tv беспристрастно освещают избирательную кампанию", - сказал он.

Избирательная кампания в Азербайджане проходит в условиях ограничения свободы собраний и сопровождается преследованиями оппозиционеров, что не способствует проведению демократических парламентских выборов, констатировала делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам поездки в Баку 22-23 января.

Журналисты также считают, что выборы проходят несвободной медиа среде.

"Люди должны быть информированы для осуществления своего выбора. В этом им помогают медиа. Однако в Азербайджане нет ни одного телевидения и радио, которые предоставляли бы альтернативные мнения. Да, люди могут свободно выражать свои мнения в социальных сетях, но потом за это они сталкиваются с давлением. В Азербайджане медиа не могут выполнять функцию по предоставлению населению различных мнений. В стране давно не было выборных дебатов. Никто не помнит, когда оппозиция в последний раз была в эфире", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова.

Такого же мнения придерживаются директор агентства Turan Мехман Алиев.

"Роль медиа в выборах важна. СМИ – это место представления предвыборных программ, идей, честной конкуренции различных сторон. Однако в Азербайджане этого нет, поскольку за исключением ряда СМИ все остальные, включая телевидение и радио подконтрольны власти и освещают события односторонне. В условия крайне ограниченного числа свободных медиа о честных выборах говорить не приходится», - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист-фрилансер Севиндж Вагифгызы рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются репортеры при освещении выборов.

"Работать очень сложно. Недавно у нас прошли муниципальные выборы. Нам создавали трудности в ведении видеозаписи на избирательных участках. Репортерам мешают снимать голосование, подсчет голосов, удаляют с участков. Целью ясна: не дать зафиксировать нарушения, вбросы, карусели, поскольку это потом попадают в отчеты международных наблюдателей. Поэтому появление представителей независимых СМИ на участках вызывает смятение у членов избирательных комиссий, они необоснованно требуют аккредитации от ЦИК, хотя по закону это не нужно. Кто-то отстаивает свое право и настаивает на съемке, но многих часто принуждают не проводить съемку. Если власть уверенно в своей правоте, она не должна мешать журналистам, проводить выборы прозрачно", - поведала Вагифгызы.

Муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря 2019 года. Борьбу за 15 156 мест в 1606 муниципальных советах вели 41 462 кандидата. Выборы сопровождались массовыми нарушениями закона, заявили опрошенные "Кавказским узлом" независимые кандидаты и активисты. Блогер Мехман Гусейнов заявил о "каруселях" и вбросах. Он обжаловал результаты голосования, однако 10 января Бакинский апелляционный суд не поддержал его.

Вагифгызы заявила, что из-за видеосюжета о нарушениях на выборах сама подверглась преследованию и штрафу.

Власти Азербайджана отрицают наличие проблем со свободой медиа и указывают на свободный в Интернет в стране.